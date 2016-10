Messtechnik genial einfach mit bmcm? Der Film

How-To-Film von bmcm zum Aufbau einer analogen Messkette

(PresseBox) - Der Messtechnikhersteller BMC Messsysteme GmbH (bmcm) tritt nun den Beweis an, dass physikalische Messtechnik ganz einfach sein kann. In ihrem ersten Film ? einem klassischen How-to-Video ? wird eine analoge Messkette vom Signal bis hin zur Messdatenerfassung aufgebaut und erklärt. All das geschieht in weniger als 3 Minuten.

Im demonstrierten Beispiel wird eine Handsäge mit Sensoren für 3-achsiale Beschleunigung, Weg, Strom, Spannung und Temperatur bestückt. So wird ein wichtiger Teil der oft in der Industrie und dem produzierenden Gewerbe zur Anwendung kommenden Messgrößen abgedeckt. über das Einsteigermodell USB-AD14f der BMC Messsysteme GmbH werden die Signale aufgenommen. Dies zeigt, dass auch mit günstigpreisigen Modellen hochwertige und sehr exakte Ergebnisse erzielt werden können. Die Messwerte werden anschließend in der Datenerfassungs- und Analyse-Software NextView®4 dargestellt, die ebenso aus dem Hause bmcm stammt. Hier werden sofort Signale sichtbar. Genial einfach ? einfach genial.

In Kürze folgt auf jeden Fall ein weiterer Film zum Thema ?digitale Messkette?. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch die umfangreichen Tutorials in deutsch und englisch zur Messdaten- und Analyse-Software NextView®4, zu finden auf www.nextview.de.

Weitere Informationen befinden sich auf der Website der BMC Messsysteme GmbH (bmcm) unter: http://www.bmcm.de

http://www.nextview.de

Und auf dem YouTube Channel von bmcm:

https://www.youtube.com/...



Das Team der BMC Messsysteme GmbH entwickelt Hardware und Software aus dem Bereich der physikalischen Messtechnik seit über 20 Jahren. Als Hersteller legt das Unternehmen BMC Messsysteme GmbH größten Wert auf die Qualität seiner Produkte, eben "Made in Germany", und entwickelt, produziert und vertreibt die Produkte von daher direkt von ihrem Standort bei München.



Messtechnik von BMC Messsysteme ist weltweit verfügbar und universell einsetzbar. Ob im Fahrzeug, an Prüfständen oder der Überwachen von Maschinen und Anlagen: Die Messsysteme sind schnell installiert, intuitiv zu bedienen, leistungsstark, zuverlässig und vor allem kostengünstig.





