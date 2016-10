eHealth.NRW - Digitalisierung im Gesundheitswesen für mehr Vernetzung, Teilhabe und Qualität in der Versorgung

(PresseBox) - Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich beim heutigen Fachkongress ?eHealth.NRW? im Kongresszentrum Dortmund über das digitale Gesundheitswesen. Der von der ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH veranstaltete Fachkongress ist die zentrale Veranstaltung bundesweit für alle Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau der Telematikinfrastruktur und der Einführung nutzerinnen- und nutzerorientierter Anwendungen in das Gesundheitswesen. Eröffnet wurde die Veranstaltung von NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens.

Der Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) ist ein Kernelement zur Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens in Richtung eHealth und die Voraussetzung für die sichere elektronische Vernetzung aller beteiligten Akteurinnen und Akteure. Das wurde beim heutigen Fachkongress ?eHealth.NRW?, veranstaltet von der ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH, mehr als deutlich. ?Die TI bietet die Chance durchgängige, patientenzentrierte Behandlungspfade technisch zu unterstützen und zeitnah relevante Behandlungsinformationen da bereitzustellen, wo die Patientinnen und Patienten sind?, so Lars Treinat, ZTG-Geschäftsführer Telematik. ?Bei dieser Weiterentwicklung des Gesundheitswesens müssen alle Berufsgruppen und auch die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden.?

Mit dem E-Health-Gesetz, das Anfang 2016 in Kraft getreten ist, wurde der zeitliche und inhaltliche Rahmen für die Einführung und Etablierung von nutzerinnen- und nutzerorientierten Telematik- und Telemedizinanwendungen abgesteckt. Der Startschuss soll noch in diesem Herbst erfolgen, u.a. in der größten Testregion: Nordrhein-Westfalen. Die Anwendungen und Komponenten der Telematikinfrastruktur wurden auf dem heutigen Fachkongress in verschiedenen Diskussionsrunden von den Expertinnen und Experten auf dem jeweiligen Gebiet aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet u.a. aus der Perspektive von Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, weiteren Gesundheitsberufsgruppen, Politik, Wissenschaft sowie von Patientinnen und Patienten.



Einig waren sich alle Aktiven in einem Punkt: Die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens ist digital! Nur durch die Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure kann die Versorgung der Patientinnen und Patienten auf qualitativ hohem Niveau bleiben und sogar verbessert werden. Wie diese Anwendungen ausgestaltet werden sollten, um den größtmöglichen Nutzen für alle Beteiligten zu erreichen, wurde dagegen teils kontrovers diskutiert: In puncto Rollenverständnis, Zugriffsrechte, Patiententeilhabe, Vergütungsregelungen etc. müssen sich die beteiligten Parteien zum Teil noch aufeinander zubewegen. ?Damit Patientinnen und Patienten möglichst schnell von nutzenstiftenden eHealth-Anwendungen profitieren können, müssen neue Wege beschritten werden?, so Rainer Beckers, ZTG-Geschäftsführer Telemedizin. ?Alle Beteiligten müssen den Mut haben, aufeinander zuzugehen und sich trotz ungewisser Vergütungsregelungen zu engagieren.?



Die 1999 gegründete, in Bochum ansässige ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH ist das herstellerunabhängige Kompetenzzentrum für eHealth. Mit ihren Gesellschaftern und Kooperationspartnern aus der Selbstverwaltung verfolgt die ZTG GmbH das Ziel, die Gesundheitsversorgung auf Basis tragfähiger Innovationen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie zu verbessern. Markenzeichen der ZTG GmbH sind Neutralität, Vernetzung im Gesundheitswesen und hochspezialisiertes Implementierungswissen.

Hauptaufgabe der ZTG GmbH ist die Koordination der umfangreichen Landesinitiative eGesundheit.nrw im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Landesinitiative bündelt wegweisende Projekte, Dienstleistungen und Anwendungen, die wichtige Themen, wie z. B. elektronische Akten, elektronische (Heil-)Berufsausweise, Arzneimitteltherapiesicherheit und Telemedizin weiterentwickeln.





