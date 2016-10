Wenn der Wilde Westen ruft...

Nürnberg – Außergewöhnliche Events, entspannte Atmosphäre und Netzwerken auf höchstem Niveau – dafür ist der UnternehmerClub ORANGE bekannt. So war die UnternehmerLounge ORANGE auf der Big Horn Ranch mehr als ein gewöhnliches Event.

Am Schießstand durften die Gäste ihr Können mit der Waffe beweisen. (Bild: SMIC!)

(firmenpresse) - Gemeinsam mit der Techno Versicherungsdienst GmbH (TVD) rief Veranstalterin Sabine Michel ihre Gäste in den schönsten Western-Saloon Deutschlands. Die Big Horn Ranch in Birnthon bietet alles, was zu einem echten Western-Abend gehört: eine elf Meter lange Bar mit über 200 verschiedenen Whiskysorten, eine einzigartige Einrichtung, die einem Museum gleicht und die leidenschaftliche Wirtin Else Storch mit ihrem Sohn und Sheriff Alexander.

Die anwesenden Gäste durften Ihr Können beim Pitcher-Schieben und am Schießstand beweisen und sich anschließend mit Drinks, Whiskey und einem original BBQ vom Buchenholz-Smoker belohnen. Für echten Western-Sound sorgten „The fabulous Texadillos“.

„Beim UnternehmerClub ORANGE geht es vor allem darum, den Gästen ein entspanntes Events zu bereiten, bei dem sich alle wohl fühlen“, resümiert Sabine Michel, Initiatorin des UnternehmerClub ORANGE. „So lernen sich die Unternehmer in einem angenehmen Umfeld und auf einer persönlicheren Ebene kennen.“

Auch die TECHNO Versicherungsdienst GmbH (TVD) blickt mit Begeisterung auf die Veranstaltung zurück. Thomas Bettin, Geschäftsführer des auf betriebliche Mehrwerte spezialisierten Tochterunternehmens der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe, fühlte sich – wie viele der Unternehmer – in die Jugendzeit zurückversetzt: „Ankommen, die Eindrücke des liebevoll gestalteten Saloons auf sich wirken lassen und den Alltag für ein paar Stunden vergessen machen – das war für alle Teilnehmer ein nicht alltägliches Erlebnis.“









http://cluborange.info



Der UnternehmerClub ORANGE sieht sich als Plattform für die mittelständischen Unternehmer in der Region und fördert den Austausch zwischen den Entscheidern. Initiatorin Sabine Michel legt dabei viel Wert auf Veranstaltungen und Aktionen in angenehmer Atmosphäre, die den Grundstein für erfolgreiches Netzwerken bilden.

06.10.2016

Kommentare zur Pressemitteilung