Gegen den MPU-Tourismus "Idiotentest" bald ab 1,1 Promille?

Die Grenze für diejenigen die zur MPU müssen, fällt. Immer mehr Bundesländer entscheiden sich dafür die Promillegrenze für die medizinisch-psychologische Untersuchung zu senken.

(firmenpresse) - Stockbetrunken im Straßenverkehr, die Konsequenz: "Idiotentest", also MPU.



Die Zahl der Alkoholsünder, die zum "Idiotentest" müssen, bleibt pro Jahr nahezu gleich. Nur wer die gefürchtete Begutachtung erfolgreich meistert, kann wieder einen Führerschein erhalten.



"Die Zahl der angeordneten MPUs könnte bald drastisch steigen", fürchtet Swen Walentowski vom Deutschen Anwaltverein. Der Grund: Die Grenze, ab der erstmals unter Alkoholeinfluss erwischte Kraftfahrer zur MPU müssen, könnte demnächst bundesweit von 1,6 auf 1,1 Promille sinken.



Derzeit gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung. In Baden-Württemberg, Bayern und Berlin müssen Alkoholsünder schon jetzt ab 1,1 Promille zur Begutachtung. "Das führt zu einem absurden Kuriosum", sagt der Verkehrsexperte vom Automobilclub ACE, Gert K. Schleichert. "Wer seinen Führerschein beispielsweise in Berlin wegen eines Blutalkoholwertes zwischen 1,1 und 1,6 Promille verloren hat, müsste zur MPU." Wenn er den Wohnsitz nach Brandenburg verlegt, entfällt diese Pflicht.



Ein solcher innerdeutscher MPU-Tourismus sei ein unhaltbarer Zustand, kritisiert der Präsident des Verkehrsgerichtstages (VGT), Kay Nehm. Experten wie Christina Köpke vom ADAC sind sich deshalb einig: Sie fordern bundesweit einheitliche Grenzwerte. "Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Betroffenen gleich behandelt werden und kein Führerscheintourismus innerhalb Deutschlands entsteht", sagt Köpke.



Uneinigkeit herrscht unter den Fachleuten allerdings darüber, wie eine einheitliche Regelung aussehen soll. Der ACE zum Beispiel plädiert für 1,1 Promille. "Wer ernsthaft mehr Verkehrssicherheit erreichen will, darf bei Alkoholsündern keine Gnade walten lassen", sagt ACE-Mann Schleichert.



Verkehrsanwälte dagegen sprechen sich für die Beibehaltung beziehungsweise die Einführung der 1,6-Promille-Grenze aus. "Ein Bürger, der einmal mit 1,1 Promille erwischt wird, ist deshalb noch kein notorischer Trinker, der auch zur MPU muss", sagt der Vorsitzende der DAV-Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht, Jörg Elsner. Das sei ein unzulässiger Generalverdacht. "Dieses Misstrauen hat der Bürger nicht verdient", sagt Elsner. Auch der Verkehrsclub AvD hält die Herabsetzung der Promillegrenze für unverhältnismäßig.





Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hält sich bedeckt. "Dazu gibt es noch keinen Vorstandsbeschluss", sagt Sprecher Sven Rademacher. Ein ergänzender Vorschlag zum "Idiotentest" kommt von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). "Die MPU sollte nicht nur bei Alkoholdelikten angeordnet werden, sondern auch bei Aggressions- und Körperverletzungsdelikten", sagt Sprecher Jan Velleman. "Die Praxis zeigt, dass jemand, der sich regelmäßig prügelt, sich tendenziell auch im Straßenverkehr danebenbenimmt. Man sollte daher überprüfen, ob seine charakterliche Eignung für den Führerschein gegeben ist."



Sollten Sie zu den Menschen gehören die eine MPU auferlegt bekommen haben, kann Ihnen geholfen werden. Die in Augsburg sitzende MPU Akademie hat sich darauf spezialisiert Betroffene optimal auf die medizinisch psychologische Untersuchung vorzubereiten.



Mit dem speziell dafür entwickelten 360°-Tree-Coaching Programm werden Betroffene in Form von individuellen Einzelsitzungen vorbereitet. Diese Form der MPU Vorbereitung kommt der tatsächlichen Begutachtung am nächsten und sichert einen sehr hohen Erfolgsfaktor. Die MPU Akademie bildet zudem bundesweit Berater in diesem Programm aus.



Die Standorte der Akademie und deren Partner finden Sie hier:



MPU Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



Weitere Standorte deckt die MPU Akademie durch zertifizierte Partner ab



MPU Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4, 86556 Aichach

MPU Ingolstadt, Proviantstraße 34, 85049 Ingolstadt

MPU Mannheim Sophienstraße 2,69469 Weinheim

MPU Paderborn, Paderstraße 11,33102 Paderborn

MPU Rosenheim, Dianastraße 8, 83071 Stephanskirchen

MPU Seligenstadt, Grabenstraße 23,63500 Seligenstadt



Weitere Standorte und zertifizierte Partner sind für die Zukunft geplant.



Die Zentrale der MPU Akademie ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9-19 Uhr unter 0821.99872069 zu erreichen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mpuakademie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle Ausbildung zum MPU Berater an.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MPU Akademie

Leseranfragen:

Klausenberg 16, 86199 Augsburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 06.10.2016 - 09:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1408769

Anzahl Zeichen: 5946

Kontakt-Informationen:

Firma: MPU Akademie

Ansprechpartner: Werner Maurus

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 99872069



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.