Harald Holberg in den Vorstand der STP AG bestellt

(LifePR) - Mit Aufsichtsratssitzung vom 29. September 2016 hat die STP Informationstechnologie AG weitere Grundlagen für zukünftig kraftvolles Wachstum gelegt.

Im Rahmend der Aufsichtsratssitzung wurde Harald Holberg als Ressort-Vorstand für die Bereiche Finanzen, Controlling und Einkauf bestellt. Die Bestellung gilt ab 1. Oktober 2016. Holberg, der zugleich als Geschäftsführer in gleicher Funktion in der STP Holding GmbH tätig ist, freut sich über die Erweiterung seiner Aufgabengebiete.

Weitere Veränderung: Die STP Consulting GmbH und die r.o.w. consulting GmbH wurden in die STP AG verschmolzen. Die Verschmelzung führt zu einer Verschlankung der Strukturen und damit zu mehr Effizienz in der Organisation.

"Diese Veränderungen", so Gunther Thies (Vorstandsvorsitzender der STP Informationstechnologie AG) "waren bereits länger geplant. Von der Umsetzung erwarten wir natürlich die weitere Professionalisierung unseres Geschäfts und Wachstum. Wir planen, uns an innovativen Legal-Tech-Unternehmen zu beteiligen und wollen uns weiter auf die Kernmärkte Insolvenzverwaltung und wirtschaftsberatende Einheiten fokussieren", so Thies weiter.

Natascha Crocoll wurde in gleicher Sitzung zur Geschäftsführerin der STP Holding GmbH (100 %ige Muttergesellschaft der STP Informationstechnologie AG) bestellt. Crocoll befasst sich damit schwerpunktmäßig mit dem Bereich Personalentwicklung/HR.

Das Geschäftsführerteam der STP Holding GmbH besteht aus folgenden Personen: Klaus Enke (Unternehmensentwicklung), Harald Holberg (Finanzen, Controlling, Einkauf), Natascha Crocoll (Personalentwicklung/HR).

Die STP Informationstechnologie AG steht unter Vorstand von André Scheffknecht (Sales und Marketing), Harald Holberg (Finanzen, Controlling, Einkauf) und Gunther Thies (Vorsitz).



Die STP-Gruppe gehört zu den umsatzstärksten Anbietern für Rechtsanwalts-Software in Deutschland. Kernkompetenz ist die Entwicklung von Softwarelösungen und Informations-Systemen für Anwälte, Justizverwaltungen und alle mit diesem Kreis in Kontakt stehenden Institutionen.



Die STP AG ist bundesdeutscher Marktführer in den Bereichen Insolvenzverwaltersoftware, Software für Insolvenzgerichte sowie Qualitätsmanagementsysteme für Anwaltskanzleien und zudem einer der führenden Anbieter von Dokumenten-Management-Systemen für Anwaltskanzleien.

Zum Verbund der Unternehmensgruppe gehören neben der Muttergesellschaft, der STP Informationstechnologie AG, noch vier weitere Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt 150 Mitarbeiter.





