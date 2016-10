Happy Birthday, ORANGE CUP!

Nürnberg/Velburg – Zehn Jahre ist es her, dass im GC Am Habsberg der erste orange Golfball abgeschlagen wurde. Am Samstag, den 1. Oktober, feierten rund 130 Gäste gemeinsam mit Veranstalterin Sabine Michel Geburtstag.

Die Sieger des Turniers durften sich über zahlreiche hochwertige Preise freuen. (Bild: SMIC!)

(firmenpresse) - Geburtstag feiert man nicht alle Tage und so war es klar, dass das Jübiläumsturnier des ORANGE CUP im GC Am Habsberg ein ganz besonderes Golfevent wird. Veranstalterin Sabine Michel und ihr Team von SMIC! Events & Marketing achteten bereits bei den Vorbereitungen auf alle Details. So überrascht es nicht, dass das Turnier völlig ausgebucht und selbst die Warteliste überlastet war.

„Vor zehn Jahren habe ich den ORANGE CUP ins Leben gerufen, weil ich ein Turnier veranstalten wollte, bei dem es nicht nur um den sportlichen Ehrgeiz geht“, erzählt Sabine Michel. „Als Businessturnier soll der ORANGE CUP die Unternehmer der Region zusammenbringen und ein Netzwerk von Entscheidern und Machern hervorbringen.“ Ein Blick auf die Teilnehmerliste verrät, dass dieses Ziel erreicht wurde. Alteingesessene Unternehmer spielen ebenso mit wie Startup-Gründer und Mittelständler – und so manch einer von ihnen begleitet das Turnier bereits seit zehn Jahren.

Über 100 Teilnehmer wurden mit ausgefallenen Startgeschenken und einem kleinen Frühstück im Clubhaus des GC Am Habsberg am Samstagmorgen begrüßt. Auch auf der Runde wurden die Spieler bestens verpflegt. Und selbst der Wettergott meinte es meistens gut mit den ORANGEN und schickte – bis auf eine kleine Ausnahme – ganz viel Sonnenschein auf den Habsberg.

Nach einem rundum gelungenen Turnier feierten die Spieler und zahlreiche weitere Gäste am Abend im Clubhaus weiter. Selbstverständlich wurden dabei auch die Sieger des Tages prämiert, die sich über hochwertige Preise wie die Golferuhr „Birdie“ von CIMIER, einen Bürostuhl vom Partner ORIGINAL Steifensand, Spiegel von Hauptsponsor Bilder Bingold freuen durften. Unterstützt wurde das Golfturnier von weiteren Hauptsponsoren wie VBC Jürgen Löwl, WeissmanGruppe, Brochier, VR Bank Nürnberg, Roever Broenner Susat Mazars und UnternehmerClub ORANGE.

Zum Abschluss bekam der ORANGE CUP eine Geburtstagstorte von der Konditorei Café Beer und ein Ständchen von allen Gästen. Sichtlich gerührt bedankte sich Veranstalterin Sabine Michel bei ihren Partnern, den Sponsoren, dem Team des Jura Golf Parks und ihrem eigenen Team sowie bei allen anwesenden Gästen.



