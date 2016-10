Transparenz schafft Vertrauen / PM-International lässt Produktqualität regelmäßig durch die TÜV SÜD ELAB prüfen - hohe Transparenz in der Qualitätssicherung zum Schutz der Verbraucher

(ots) - Das könnte ein neuer Standard für die

gesamte Nahrungsmittelindustrie werden. Denn was Rolf Sorg, Gründer

und Vorstand der PM-International AG, in punkto Qualitätssicherung

derzeit umsetzt, könnte eine neue Dimension im Bereich des

Verbraucherschutzes öffnen. Ab sofort werden ausgewählte Produkte des

Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln und Beautyprodukten mit

einem QR-Code ausgestattet, der direkt auf die Internetseite der TÜV

SÜD ELAB GmbH verlinkt. Hier ist für den Verbraucher transparent

ersichtlich, welche Produkte, nach welchen Kriterien getestet werden.

Damit rückt PM die Zufriedenheit seiner Kunden noch stärker in den

Fokus und erhöht weltweit erneut die Wettbewerbsfähigkeit seiner

Premium-Produkte.



Stichprobenartige unabhängige Prüfungen



Die TÜV SÜD ELAB GmbH führt als externes und unabhängiges

Prüflabor regelmäßig Analysen ausgewählter Qualitätsparameter durch.

Ergänzend zu den herstellerseitig durchgeführten

Qualitätssicherungsmaßnahmen wird so die Einhaltung der getesteten

Produkteigenschaften kontrolliert. Wichtige wert- und

qualitätsbestimmende Eigenschaften sind beispielsweise Vitamin-,

Mineralstoff- und Nährstoffgehalte sowie der mikrobiologische Status.

Alle Probenahmen erfolgen nach einem vorgegebenen Prüfplan durch die

TÜV SÜD ELAB GmbH nach dem Prinzip der Zufallsstichprobe aus dem

zentralen PM-Warenlager in Speyer. Dadurch werden die Integrität der

Prüfmuster und damit die Unabhängigkeit der Prüfung stets

gewährleistet. Ein auf dem Produkt genannter Internetlink (QR-Code)

führt den Kunden auf die Internetseite der TÜV SÜD ELAB GmbH, wo er

detaillierte Informationen über den Prüfplan (Prüfparameter /

-frequenzen) erhält (www.tuev-sued.de/elab/pm).



Rolf Sorg, PM-Gründer und -Vorstand, ist sich sicher: "Die externe

Prüfung durch die TÜV SÜD ELAB GmbH wird das Vertrauen, das man uns



und unseren Produkten entgegenbringt weiter stärken. Denn gerade bei

Produkten, die zum Verzehr gedacht sind, verlangen Kunden wie auch

Verbraucherschützer ein Maximum an Transparenz - und das völlig zu

Recht."



Über TÜV SÜD ELAB GmbH



Die TÜV SÜD ELAB GmbH gehört als 100%ige Tochtergesellschaft zur

TÜV SÜD AG und arbeitet als professioneller Labordienstleister seit

Jahren erfolgreich in den Geschäftsfeldern Lebensmittelanalytik,

Wasser- und Umweltanalytik sowie Medical Labservice. Die schnelle und

präzise Analytik von unterschiedlichsten Proben sowie die kompetente

Beratung von Kunden zählen zu ihren wichtigsten

Unternehmenskompetenzen.



Das Laboratorium der TÜV SÜD ELAB GmbH erfüllt die Anforderungen

gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und ist unter der Verfahrensnummer

D-PL-14390-01-00 bei der DAkkS akkreditiert. Komplettiert wird das

Leistungsspektrum über ebenfalls akkreditierte Partnerlaboratorien,

die bei Bedarf von der TÜV SÜD ELAB GmbH mit der Prüfung bestimmter

Parameter betraut werden.



Über PM-International AG



Die PM-International AG entwickelt und vertreibt hochwertige,

selbst entwickelte und größtenteils patentierte

Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika der Eigenmarken FitLine© und

BeautyLine© im Premiumsegment. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist

das Nährstoff-Transportkonzept: Das exklusive

Nährstoff-Transportkonzept (NTC) bringt die Nährstoffe immer genau

dann, wenn sie gebraucht werden, genau dorthin, wo sie gebraucht

werden - auf die Zellebene! Von innen und von außen.



Weit mehr als 300 Millionen FitLine© Produkte wurden bisher

weltweit verkauft - viele Kunden nutzen FitLine© regelmäßig, darunter

auch zahlreiche Spitzenathleten. Zugleich ist die PM-International

Gruppe Ausrüster vieler großer Sportverbände, wie beispielsweise des

Deutschen Eishockeys Bunds, des Deutschen Skiverbands und der

österreichischen Sporthilfe.



Weltweit vertreibt PM-International seine Qualitätsprodukte in

über 35 Ländern. 2015 betrug der Gesamtumsatz der PM-Gruppe 350

Millionen US-Dollar.



Weitere Infos unter www.pm-international.de







Pressekontakt:

Angela Weber

pr(at)pm-international.de

+49 6232 296-404



Original-Content von: PM-International AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PM-International AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 08:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1408772

Anzahl Zeichen: 4668

Kontakt-Informationen:

Firma: PM-International AG

Stadt: Schengen / Speyer





