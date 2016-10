Publizist Thomas Leifüber die Dunkelziffer Armut: Die mediale Vernachlässigung der Vernachlässigten - KRESS-Essay

(ots) - Wenn heute der Koalitionsausschuss in Berlin tagt,

soll er nach dem Willen von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann vor

allem eine Entscheidung treffen. Im Bundestagswahlkampf soll Rente

kein Thema werden. Dabei wäre es an der Zeit, wenn Politik und Medien

die Ärmsten nicht mehr ignorieren, wenn Redaktionen von Zeitungen,

Fernsehsendern und Radiostationen die Armen und ihre Sorgen endlich

ernst nehmen, schreibt Publizist Thomas Leif in seinem KRESS-Essay.



Auszug aus dem KRESS-Essay von Thomas Leif:



"Die Beschäftigung mit dem Themenfeld Armut ist stets auch ein

Kampf um die Interpretationshoheit. Wird mit den Zahlen und Ziffern

übertrieben, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Stimmung zu machen -

oder wird verharmlost, um das tabuisierte "Skandalthema" einzuhegen

und die beklagten Lebensverhältnisse aus der Welt der Armen in

normales, unspektakuläres Fahrwasser zu navigieren?



Dieser dauernde Interpretationskampf spiegelt sich in der gesamten

Medienberichterstattung. Denn die dokumentierte Armutsbilanz in

Deutschland ist eine permanente Imageverletzung der Postulate der

sozialen Marktwirtschaft. Gezielte Verharmlosung und perfide

Ablenkung treffen heute - wie ein medialer Cocktail - auf

alarmierende Statistiken und anonyme (Einzel)-Schicksale. Bezogen auf

die Sachauseinandersetzung fehlt es Journalisten meist an der

notwendigen Klärungsenergie: was stimmt, welche Positionen und

Interpretationen der Daten sind korrekt oder welche Befunde sind

interessengeleitet oder gezielt verwirrend?



Kurz: Das Thema Armut ist das Fahnenwort für die Grundfrage der

Gerechtigkeit im deutschen Sozialstaat, für Oben und Unten, für die

Frage der Legitimation einer (un)gerechten Politik, für die mangelnde

Repräsentanz der sogenannten Unterschicht, für Ausbeutung im

Niedriglohnsektor und die wachsende Schere zwischen Arm und Reich.





In diesem Sinne ist Armut ein Magnetbegriff, der für die

zunehmende gesellschaftliche Spaltung und oft kaschierte

Chancen-Ungerechtigkeit steht."



Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/3ph



Zum KRESS-Essay-Autor: Thomas Leif ist Publizist; sein Film "Leif

trifft arme Rentner - Kein Wohlstand mehr im Ruhestand?" wird am 12.

Oktober im SWR, 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr, gezeigt.



kress.de-Preview-Tipp: Das Feature von Thomas Leif wird am Montag,

10. Oktober, um 19 Uhr bei einer Preview mit anschließender

Diskussion im Rathaus Wiesbaden am Schlossplatz 6 gezeigt. Nach der

Begrüßung durch Sven Gerich, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt

Wiesbaden, wird der Film gezeigt. Danach diskutieren gemeinsam mit

Thomas Leif der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der

ehemalige Sozialrichter und Rentenexperte Jürgen Borchert,

Hans-Jürgen Urban, Vorstand IG Metall und Kristina Vaillant,

Buchautorin, "Die verratenen Mütter - Wie die Rentenpolitik Frauen in

die Armut treibt".







Original-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell



