Trend: Immer mehr investieren in eigene Immobilie und schaffen neuen Wohnraum (FOTO)

Trend: Immer mehr investieren in eigene Immobilie und schaffen neuen Wohnraum

Der Bedarf an Wohnraum in Deutschland ist enorm. Bis zum Jahr 2025

werden in Deutschland jährlich über 300.000 neue Wohnungseinheiten

benötigt. Der tatsächliche Wohnungsneubau liegt jedoch bei nur knapp

180.000 Einheiten pro Jahr, wie Untersuchungen des Statistischen

Bundesamtes ergeben haben. Diese Zahlen machen deutlich, dass der

Neubau allein die bestehende Kluft nicht schließen kann. Viele

Bemühungen von Investoren und privaten Hausbesitzern gehen dahin,

bestehende Gebäudeflächen zu Wohnraum umzugestalten, entweder durch

Umbau, Anbau oder Aufstockung. Dieser Trend im Baubestand zeichnet

sich seit Jahren ab. In den Jahren von 2010 bis 2016 haben sich die

amtlichen Baugenehmigungen für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden

mehr als verdoppelt, von rund 20.000 Genehmigungen in 2010 auf mehr

als 41.000 Bestands-Baugenehmigungen im Jahr 2015.



Baufachliche Expertise einholen



Fachleute weisen darauf hin, dass bauliche Veränderungen im

Bestand eine baufachliche Expertise erfordern, um schmerzhafte

Fehlinvestitionen zu vermeiden. "Gerade Feuchteschäden werden in der

Baupraxis leider häufig unterschätzt", betont Architekt Jan Cousin,

vom Architekturbüro Cousin aus Hamburg. Deshalb sollten entsprechende

Untersuchungen und Messungen vor Planungsbeginn von Umbau und-

Renovierungsarbeiten erfolgen. Dazu gehört, die entsprechenden Kosten

- und dazu gehört auch die Bestandsanalyse - in der Kostenschätzung

zu ermitteln und zu berücksichtigen. "Eine nachträgliche Beseitigung

von Feuchteschäden ist um ein vielfaches teurer und aufwändiger, als

wenn sie direkt erkannt und in einer gesamten Baumaßnahme saniert

werden", betont Cousin. Doch wie sieht dieses Verfahren dann in der

Praxis aus?



Bauliche Veränderungen können mit Sanierungen kombiniert werden

"Oft lassen sich die baulichen Veränderungen sehr gut mit der



Behebung von Feuchteschäden in einer Baumaßnahme zusammenführen",

berichtet Dipl.-Ing. Thomas Molitor von ISOTEC, einer

Unternehmensgruppe, die auf die Beseitigung von Feuchteschäden

spezialisiert ist. Dringt zum Beispiel Feuchtigkeit in das Mauerwerk

ein und eine Außenabdichtung ist notwendig, dann "können die

Abdichtungsarbeiten mit der anschließenden Neugestaltung von Terrasse

oder Garten optimal kombiniert werden", sagt ISOTEC-Fachmann Molitor.

Dass Feuchteschäden keine Ausnahme sind, belegt eine Studie des

Marktforschungs-Instituts "HEUTE und MORGEN" aus Köln. Danach hatten

bereits 58% der Deutschen in den letzten fünf Jahren Schäden in Form

von Feuchte oder Schimmelpilz im Wohnraum vorliegen. Zahlen die

verdeutlichen, wie wichtig eine gründliche Bauplanung ist - auch bei

Bestandbauten.







