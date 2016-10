Rüttelfest - die ultrarobusten 2,5-Zoll-SSD von Cactus Technologies

(PresseBox) - Cactus Technologies zeigte zusammen mit der Distributorin Syslogic erstmals die neuen Flash-Speicher der SSD-240SR-95 Series. Die SSD-Speicherkarten überzeugen mit einem ultrarobusten Stecker und bauen auf bewährten MLC-Speichern auf. Damit eignet sich die SSD-240SR-95 Series insbesondere für mobile Anwendungen.

Cactus Technologies ist einer der führenden Anbieter von industriellen Flash-Speichern. An der Bahnmesse InnoTrans hat Cactus Ende September zusammen mit der Distributorin Syslogic erstmals die SSD-240SR-95 Series präsentiert.

Flash-Speicher mit neuer Steckertechnologie für den mobilen Einsatz

Die Cactus SSD-240SR-95 Series beinhaltet ausschließlich 2,5-Zoll-Speicherkarten. Diese bauen auf den bewährten MLC-Speichern (Multi Level Cell) der Cactus 240 Series auf. Das eigentliche Novum der SSD-240SR-95 Series ist die Steckertechnologie. Dabei setzt Cactus auf einen ruggedized SATA-Stecker, welcher die höchsten Ansprüche an Shock- und Vibrationsfestigkeit erfüllt.

Dass Cactus die neuen 2,5-Zoll-Flash-Speicher an der InnoTrans präsentiert hat, ist kein Zufall. Dank den ultrarobusten Steckern, den langlebigen A-Grade-Flashzellen (15nm Toshiba) und der cleveren Firmware eignen sich die Speicherkarten insbesondere für Bahn- oder Aerospace-Applikationen. Sie trotzen starken Vibrationen und sind zudem für den erweiterten Temperaturbereich von ?40 bis +85 Grad Celsius zugelassen. In einem ersten Projekt wird die neue 2,5-Zoll-SSD als Speichermedium in einem Network Video Recorder eingesetzt. Dieser dient zur Rampenüberwachung im öffentlichen Verkehr.

Karl Kleemann, Cactus Vertriebsleiter für Europa, sagt: «Durch das zunehmende Sicherheitsbedürfnis in Europa nehmen Überwachungsapplikationen im öffentlichen Verkehr zu.» Mit der SSD-240SR-95 Series biete Cactus Flash-Speicher, die eigens dafür entwickelt worden seien, so Kleemann.

Hochwertige MLC-Speicher bieten gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Entsprechend ist Cactus zuversichtlich, seine Marktposition gerade in den Bereichen Überwachung und mobile Automation weiter auszubauen. Besonders, weil sowohl die Cactus 240 Series als auch die SSD-240SR-95 Series mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Die MLC-Speicher von Cactus Technologies gehören zu den langlebigsten auf dem Markt. Gleichzeitig sind sie preislich attraktiv. Karl Kleemann sagt dazu: «Dank ausgeklügelten Wearl-Levelling-Algorithmen rücken die MLC-Speicher immer näher an die Lebensdauer von SLC-Speichern heran ? und das bei einem wesentlich günstigeren Preis.»

Cactus Technologies entwickelt und produziert industrielle Flash-Speicher. Zum Produktsortiment von Cactus Technologies gehören Festkörperlaufwerke in verschiedenen Formfaktoren, darunter Compact Flash Cards, PC Cards, 2.5" Solid State Disks, IDE Flash Module, USB Devices und SD Cards. Die Produkte erfüllen hohe Qualitätsansprüche und eignen sich für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Dank ihrer Single-Level-Bauweise verfügen sie auerdem über eine sehr lange Lebensdauer.



Syslogic bietet Industriecomputer, Embedded PC, Single Board Computer und Touch Panel Computer für den anspruchsvollen Industrieeinsatz. Die Geräte werden in Bereichen wie Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Verkehrs- und Bahntechnik eingesetzt. Sämtliche Embedded PC und Touch Panel Computer werden komplett in Europa entwickelt und gefertigt. Dadurch steht Syslogic seit über 25 Jahren für maßgeschneiderte, robuste und langzeitverfügbare Embedded-Systeme. Neben dem klassischen Produktsupport bietet Syslogic ihren Kunden eine kompetente, technische Projektbegleitung.

Syslogic bietet Industriecomputer, Embedded PC, Single Board Computer und Touch Panel Computer für den anspruchsvollen Industrieeinsatz. Die Geräte werden in Bereichen wie Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Verkehrs- und Bahntechnik eingesetzt. Sämtliche Embedded PC und Touch Panel Computer werden komplett in Europa entwickelt und gefertigt. Dadurch steht Syslogic seit über 25 Jahren für maßgeschneiderte, robuste und langzeitverfügbare Embedded-Systeme. Neben dem klassischen Produktsupport bietet Syslogic ihren Kunden eine kompetente, technische Projektbegleitung.

www.syslogic.de

