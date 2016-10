Aktuelle Neuerungen im Arbeitsschutz

Jahrestagung Arbeitsschutz 2016/2017 am 29.11.2016 in Berlin

(firmenpresse) - Merching, 06.10.2016: Verantwortliche im Arbeitsschutz müssen stets die aktuellen Entwicklungen und Trends im Blick behalten. Der Gesetzgeber plant für 2017 wichtige Änderungen im Arbeitsschutz, darunter die neue DIN ISO 45001:2017 (Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagementsystem), die neue Arbeitsstättenverordnung und die neue Gefahrstoffverordnung.



Die Jahrestagung Arbeitsschutz 2016/2017, die von der AKADEMIE HERKERT am 29.11.2016 in Berlin veranstaltet wird, bietet in sechs Vorträgen einen spannenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen und dient als Plattform zum Erfahrungsaustausch zwischen Arbeitsschutzverantwortlichen in Betrieben und den Fachexperten aus Berufsgenossenschaften und Beratung.



Auf der Fachtagung werden neben den aktuellen Neuerungen im Vorschriften- und Regelwerk auch besondere Gefährdungsschwerpunkte im Betrieb vorgestellt, z. B. die Arbeit mit krebserregenden Stoffen oder die Gefährdung durch Manipulation an Schutzeinrichtungen von Maschinen.



Die Vorträge stellen dabei konkrete Präventions- und Schutzmaßnahmen für die betriebliche Praxis in den Fokus.



Das detaillierte Tagungsprogramm und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Jahrestagung Arbeitsschutz 2016/2017 finden Interessenten unter: www.tagung-arbeitsschutz.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.akademie-herkert.de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die AKADEMIE HERKERT



Die AKADEMIE HERKERT ist das Bildungshaus der FORUM VERLAG HERKERT GMBH, die zur Unternehmensgruppe FORUM MEDIA GROUP gehört. Diese wurde vor über 25 Jahren gegründet und ist heute mit 17 Tochtergesellschaften weltweit aktiv.



AKADEMIE HERKERT steht für Qualität, Aktualität und maximalen Praxisbezug - genauso, wie die Praxisliteratur und Arbeitshilfen der FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Dies ist eine Pressemitteilung von

AKADEMIE HERKERT

PresseKontakt / Agentur:

Forum Verlag Herkert GmbH

Ute Klingner

Mandichostr. 18

86504 Merching

presse(at)forum-media.com

08233/381 556

www.forum-verlag.com



Datum: 06.10.2016 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1408857

Anzahl Zeichen: 1479

Kontakt-Informationen:

Firma: AKADEMIE HERKERT

Ansprechpartner: Janina Cordes

Stadt: Merching

Telefon: 08233/381 123





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung