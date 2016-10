Aktiv lebt es sich besser – vor allem auch im Winter

INN's HOLZ im Winterzauber

(firmenpresse) - Österreich – das sind nicht nur die Alpen mit ihren endlosen Wintersportmöglichkeiten. Im oberösterreichischen Mühlviertel, nahe der Grenze zu Tschechien, zeigt sich der Winter von einer nicht minder vielseitigen und aktiven Seite. Der Böhmerwald ist ein Mekka des nordischen Wintersports, Schöneben das Langlaufzentrum Nummer Eins in Österreich. Ein Glück, dass sich genau dort das INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel**** und Chaletdorf Böhmerwald befindet. Direkt bei dem exklusiven Erholungsrefugium steigen Aktivurlauber in ein weitläufiges Loipennetz ein. Wer das Skifahren bevorzugt, ist nicht aufgehalten. Die Skifahrer bringt das INNs-HOLZ-Snowmobil cool und flott in das Skigebiet Hochficht. Stolze 20 Pistenkilometer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sorgen für pures Skivergnügen. Eine eigene Skiroute führt quasi vor die INNs-HOLZ-Türen zurück. Wer die Schneeschuhe anzieht, kommt in den Genuss stiller, eindrucksvoller Streifzüge durch den winterlichen Böhmerwald. Eisläufer treffen sich am liebsten am Moldaustausee. Wenn die Eisschicht dick genug ist, wird dort eine fast elf Kilometer lange Eislaufstrecke präpariert. Der Winter hat viele Gesichter im Mühlviertel. Möglichkeiten für Bewegung und Spaß im Schnee gibt es mehr als genug. Mitten drin in der Winterwelt wohnen Gäste des INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel und Chaletdorf Böhmerwald. Auf einer mächtigen Waldlichtung steht das einzigartige Naturresort mit Luxus-Chalets, mit einem Natur- & Vitalhotel und exklusiver Wellness. Das Viersternehotel mit seiner einmaligen Ruhelage ist eine Topadresse für naturverbundenen Vitalurlaub. Das an das Hotel angeschlossene Luxus-Chaletdorf holt anspruchsvollen Gästen die Sterne vom Himmel. Unumstrittenes Highlight der De-luxe-Hütten ist der private Wellnessbereich in jedem Chalet. Zudem stellen sich in der weitläufigen Wellness- und Spa-Landschaft des Natur- & Vitalhotels und im Badehaus am See mit Seesauna und beheiztem Outdoor-Badebereich schnellstens Erholung und Entspannung ein.





Langlaufwochen im Chalet (04.12.16–07.04.17)

Leistungen: 7 Nächte im Chalet inkl. INNs HOLZ Luxus-Package, Loipenpass, 1 x Hut- oder Fondue-Essen im Restaurant INNs HOLZ – Preis p. P.: ab 1.192 Euro

Pistengaudi (04.12.16–31.03.17)

Leistungen: 3 bis 4 Nächte im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel inkl. INNs HOLZ Verwöhn-Package, 2-Tages-Skipass bei einem Aufenthalt von 3 Nächten, 3-Tages-Skipass bei einem Aufenthalt von 4 Nächten, mit dem Snowmobil od. dem Hotelbus ins Skigebiet, Erholung in der Bade- und Saunalandschaft – Preis p. P.: ab 421 Euro

Wellnesstage (bis 23.12.16, 08.01.–22.12.17)

Leistungen: 3 bis 7 Nächte im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel inkl. INNs HOLZ Verwöhn-Package, Erholung in der Bade- und Saunalandschaft, Wellness- und Beautybehandlungen nach Wahl im Wert von 50 Euro – Preis p. P.: ab 396 Euro



2.866 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.innsholz.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel****

Gruber Hotel GmbH

A-4161 Ulrichsberg, Schöneben 10

Tel.: +43/(0)7288/70600

Fax: +43/(0)7288/70600-33

E-Mail: info(at)innsholz.at

www.innsholz.at



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 06.10.2016 - 10:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1408864

Anzahl Zeichen: 2965

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung