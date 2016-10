Haaranalyse Drogen oder Alkohol diskret online bestellen

Gewissheit in 5 Tagen - mit einer Haaranalyse kann man unkompliziert und einfach untersuchen lassen, ob ein Drogenproblem vorliegt. Genauso ist die Haaranalyse als Vortest für die MPU geeignet.

(firmenpresse) - Mit einer Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol ist der Nachweis von zurückliegenden Konsum illegalen Drogen wie Cocain, Cannabis, Heroin oder Ecstasy und Alkohol möglich Medikamentenmissbrauch lässt sich ebenfalls über solch eine Analyse herausfinden. Das menschliche Haar lagert diese Stoffe und deren Abbauprodukte fast unverändert ein. Über den Blutkreislauf, der mit den Haarpapillen verbunden ist, gelangen die Stoffe in sämtliche Körperhaare. Je nach Haarlänge können bis zu einem Jahr oder länger zurückverfolgt werden. Kopfhaare wachsen pro Monat einen Zentimeter. Bei zwölf Zentimeter langen Haaren ist so der Nachweis von einem Jahr zurückliegenden Konsum möglich Es wird genau aufgezeichnet, welche Droge in welchen Mengen konsumiert wurde.



Die Haaranalyse für private Zwecke ohne Identitätsnachweis kann als Vortest für die MPU Haaranalyse genutzt werden. Genauso schafft die Analyse Klarheit darüber, ob ein Familienmitglied oder der Partner ein Drogen- oder Alkoholproblem hat. Ohne großen bürokratischen Aufwand werden die Haare zusammen mit dem Auftragsformular eingeschickt. Für die richtige Haarentnahme steht auf Drogendetektive.com eine Anleitung zur Verfügung. Das Sammeln von Haaren oder das Entnehmen von Haaren aus einer Haarbürste ist auch möglich. Nach acht bis zehn Werktagen liegt das Ergebnis vor. Mit der Express-Option kann die Analysedauer auf fünf Werktage verkürzt werden.

Für eine gerichtliche Haaranalyse muss die Haarentnahme und Identitätsprüfung durch einen Arzt erfolgen. Die Dokumente dafür erhalten Sie nach der Bestellung per Email.



Bei Fragen rund um das Thema wenden Sie sich vertrauenvoll an die Info- Hotline unter 08031 39 12 660 oder informieren Sie sich auf den Seiten der Drogendetektive.com.







Bavarian Lifescience ist ein junges Biotechunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnelltests spezialisiert hat. Unser Produktportfolio reicht von Schnelltests für den Drogennachweis, Gesundheits- und Vorsorgetests, Umwelttests und Tests für den Nachweis von Infektionskrankheiten und Borreliose-Erregern in der Zecke.

In unseren Onlineshops http://www.drogendetektive.com, http://www.bavarian-lifescience.de und http://www.zeckenschnelltest.com haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert und vor allem diskret Heim- und Labortests zu bestellen undanschließend selbst durchzuführen.



Bavarian Lifescience

Äußere Münchener Str. 32b, 83026 Rosenheim

Datum: 06.10.2016 - 10:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1408866

Anzahl Zeichen: 2079

Firma: Bavarian Lifescience

Ansprechpartner: Claudia Beitsch

Stadt: Stephanskirchen

Telefon: 08031-391 2529



