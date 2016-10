Immobiliensprechstunde: Welchen Preis kann ich für mein Haus erzielen?

Der Bochumer Makler Gerdt Menne beantwortet regelmäßig Fragen zum Immobilienverkauf

(firmenpresse) - Wie stehen die Chancen bei einem Verkauf meiner Immobilie? Diese Frage stellt sich jeder Eigentümer bevor er seine Wohnung oder sein Haus zum Verkauf anbietet. Der Bochumer Immobilienexperte Gerdt Menne gibt in seiner wöchentlichen Immobiliensprechstunde Tipps und Ratschläge zum Thema Immobilienverkauf. Dabei hat er für alle persönlichen Anliegen ein offenes Ohr und erstellt eine individuelle Verkaufschancen-Analyse, um die Möglichkeiten nach dem Marktgesetz von Angebot und Nachfrage auszuloten.



"Mit der Immobiliensprechstunde möchten wir Eigentümern die Möglichkeit bieten, ganz unverbindlich und direkt in unserem Büro mit uns in Kontakt zu treten und alle Fragen, die sie auf dem Herzen haben, zu stellen. Dafür hat sich bei uns ein fester regelmäßiger Termin am Dienstagnachmittag sehr bewährt", so der Immobilienmakler Gerdt Menne. Meist geht es den Verkäufern in erster Linie darum, herauszufinden, wie viel die eigene Immobilie tatsächlich wert ist.



"Der Verkauf einer Immobilie ist immer eine sehr emotionale Angelegenheit", weiß Gerdt Menne. "Sich von dem liebgewonnenen Zuhause zu trennen, fällt oft schwer. Umso schwieriger ist es durch die emotionale Verbundenheit, als Hausbesitzer selbst den richtigen Verkaufspreis festzulegen." Doch den tatsächlichen Wert einer Immobilie zu kennen, ist unerlässlich, um den bestmöglichen Preis beim Verkauf zu erzielen. Ein Immobilienmakler ermittelt ganz professionell und objektiv einen marktgerechten Preis für eine Immobilie. Dazu werden von Gerdt Menne für eine verlässliche Vergleichsanalyse alle relevanten Marktgegebenheiten berücksichtigt. "Die Kunden schätzen unsere Neutralität und Transparenz. Was ihnen aber mindestens genauso wichtig ist, dass sie bei uns als Mensch im Vordergrund stehen und uns die persönliche Beziehung sehr bedeutsam ist."



Gerdt Menne und sein Team richten ihr ganzes Tun darauf aus, Käufer und Verkäufer glücklich zu machen. Dafür werden alle individuellen Wünsche, Ziele und Notwendigkeiten des Einzelnen berücksichtigt und Service und Leistung konkret angepasst.





Ist der Anfang in der Immobiliensprechstunde erst mal gemacht, bietet Gerdt Menne Immobilien Eigentümern ein Rundum-Sorglos-Paket für den erfolgreichen Verkauf einer Immobilie. Die Leistungen reichen von der Festlegung eines marktgerechten Preises über die professionelle Inszenierung der Immobilie bis hin zur Berücksichtigung aller juristischen Feinheiten.



Die Immobiliensprechstunde findet jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr in der Viktoriastraße 29 in Bochum statt. Um eine telefonische Anmeldung wird gebeten. Weitere Infos wie zum Beispiel auch zu Haus Verkauf Bochum, Verkauf Haus Bochum und mehr sind auf https://www.gerdt-menne.de erhältlich.







Gerdt Menne Immobilien e.K. als Spezialist für den Verkauf von gebrauchten Wohnimmobilien in Bochum gewährleistet durch professionelles Immobilienmarketing mit einem Erfahrungsschatz von über 25 Jahren optimale Ergebnisse für Käufer und Verkäufer einer Immobilie.



Gerdt Menne Immobilien e.K.

Moosweg 2, 51377 Leverkusen

