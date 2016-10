Toys"R"Us lädt zum Prinzessinnen- und Ritter-Tag ein

(firmenpresse) - Kleine Prinzessinnen und Ritter des Landes werden am Samstag, den 15. Oktober 2016, mit ihrem Gefolge beim Spielwarenhändler Toys"R"Us in zahlreichen Märkten* zum bunten Aktionstag begrüßt. Von 11 bis 17 Uhr warten Spiel- und Verkleidespaß an mehreren Stationen auf alle Teilnehmer. Beim Gewinnspiel zum Event verlost Toys"R"Us als Hauptpreis eine private Kinovorführung für den diesjährigen Weihnachtsfilm "Vaiana" von Disney.



Köln, 6. Oktober 2016 - Beim Spielen lassen Kinder ihren Träumen freien Lauf und schlüpfen dabei nicht selten in die Rolle wagemutiger Ritter, edler Prinzessinnen oder magischer Fantasiewesen. Es werden Schlösser und Burgen gebaut, Kostüme kreiert und Geschichten erdacht. Dabei machen Rollenspiele nicht nur Spaß, sondern sind ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung.



In Kooperation mit LEGO, Spin Master, Mattel, Dreamworks, Claire's** und Disney lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us* alle kleinen Prinzessinnen und Ritter des Landes am Samstag, den 15. Oktober 2016, samt Gefolge zum Aktionstag rund um das Rollenspiel ein. Von 11 bis 17 Uhr sorgen am Prinzessinnen- und Ritter-Tag verschiedene Stationen für Spiel- und Verkleidespaß.



"Bei unserem Aktionstag warten zahlreiche Angebote auf alle Jungen und Mädchen. Wer es actionreich mag, kann am LEGO Nexo Knights Stand ein kleines Monster zusammenzubauen. Dieses darf natürlich auch nach Hause mitgenommen werden", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe. "Wer sich gerne stylen lässt und verkleidet, hat bei der Dreamtopia Station zum neusten Film von Barbie - "Sternenlicht" - sowie beim Stand von den Trolls die Möglichkeit dazu. In unseren Märkten, in denen ein Claire's Shop integriert ist, werden Mädchen auf Wunsch in kleine Prinzessinnen verwandelt."



Vor der Toys"R"Us Fotowand bietet sich für alle kleinen Prinzessinnen und Ritter die Möglichkeit, sich für ein Erinnerungsfoto von Eltern oder Freunden ablichten zu lassen. Darüber hinaus verlost Toys"R"Us beim Gewinnspiel zum Event neben weiteren attraktiven Preisen als Hauptgewinn eine private Kinovorführung für den diesjährigen Weihnachtsfilm "Vaiana" von Disney.





Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - beim Prinzessinnen- und Ritter-Tag am 15. Oktober 2016, von 11 - 17 Uhr, bei Toys"R"Us.



* ausgenommen Toys"R"Us Märkte in Schwerin, Münster, Berlin (Einkaufszentrum Leipziger Platz Quartier), Hanau und Recklinghausen

** nur in Toys"R"Us Märkten mit Claire's Shop





Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.



