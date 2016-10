Exklusiver Wintertrend: Urlaub im Privatchalet

Außenpool bei Nacht

(firmenpresse) - Hüttenzauber mit viel Luxus und Komfort – das bietet das INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel**** und Chaletdorf Böhmerwald. Urlaub in Privatsphäre, Hüttenromantik und Alm-Atmosphäre gehen in den exklusiven Chalets des oberösterreichischen Erholungsresorts eine einmalige Symbiose mit hochwertiger Ausstattung, charmantem Full-Service, Wellnessgenuss, Ruhe und Naturerlebnis ein. Rund um einen Naturbadesee – im Winter ein selten idyllischer, beruhigender Anblick – gruppieren sich die elf Luxuschalets. Die lichtdurchfluteten Räume sind liebevoll eingerichtet. Loden, Leinen, heimisches Holz und natürlicher Lehmputz erfüllen das Ambiente mit Behaglichkeit. Viele der Möbel- und Dekorstoffe wurden an der Mühlviertler Weberstraße nach alter Handwerkskunst hergestellt. Am liebsten möchte man sein Urlaubszuhause gar nicht mehr verlassen. Das muss man auch nicht. Der private Wellnessbereich mit finnischer Sauna, geschütztem Frischluftbereich und freistehender Wellnessbadewanne lädt zum Entspannen ein. Auf Wunsch kommt ein(e) Masseur(in) ins Haus. Am knisternden Kaminfeuer machen sich Gemütlichkeit und Romantik breit. Jedes Chalet verfügt über eine heimelige Küche samt Essecke, Kaffee- und Teebar, zwei Badezimmer, zwei Schlafzimmer, zwei HD-Fernseher, beste Weine, eigene Terrasse, Balkon u. v. m. Zum gewünschten Zeitpunkt serviert der Hüttenwirt ein köstliches Gourmet-Frühstück und abends können sich die Feinschmecker im eigenen Chalet leckere Hüttengerichte auf der Zunge zergehen lassen. Trotz all des privaten Urlaubsfeelings können Chalet-Gäste auch Hotelservice in Anspruch nehmen. Der schöne Wellnessbereich des vier Sterne INNs HOLZ Natur- & Vitalhotels mit weiteren Saunen, Dampfbad, Whirlpool, Massage und Kosmetik steht zur Verfügung. An die Chalets grenzt das Badehaus mit einem großen beheizten Outdoor-Badebereich, der Seesauna und dem Wintergarten mit Seeblick. Nicht weniger exklusiv ist die Lage des traumhaften Resorts: Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern, Winterwandern, Pferdeschlittenfahren, Eislaufen u. v. m. sind quasi vor der Chalet-Tür möglich.





Ab auf die Piste (04.12.16–02.04.17)

Leistungen: 7 Nächte im Chalet inkl. INNs HOLZ Luxus-Package, 6-Tages-Skipass, mit dem Snowmobil oder Hotelbus auf die Piste – Preis p. P.: ab 1.323 Euro



Langlaufwochen im Chalet (04.12.16–07.04.17)

Leistungen: 7 Nächte im Chalet inkl. INNs HOLZ Luxus-Package, Loipenpass, 1 x Hut- oder Fondue-Essen im Restaurant INNs HOLZ – Preis p. P.: ab 1.192 Euro



Hüttenzauber im Chalet (bis 23.12.16, 08.01.–05.02.17, 26.02.–30.06.17)

Leistungen: 4 bis 7 Nächte im Chalet inkl. INNs HOLZ Luxus-Package und Hut-Essen im Restaurant INNs HOLZ – Preis p. P.: ab 740 Euro



2.713 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.innsholz.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel****

Gruber Hotel GmbH

A-4161 Ulrichsberg, Schöneben 10

Tel.: +43/(0)7288/70600

Fax: +43/(0)7288/70600-33

E-Mail: info(at)innsholz.at

www.innsholz.at



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 06.10.2016 - 11:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1408900

Anzahl Zeichen: 2834

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung