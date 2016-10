Smiley: Die Lizenz zum Lächeln

(firmenpresse) - Leipzig, 6. Oktober 2016: Smiley, das weltbekannte Grinsegesicht, lächelt jetzt auch bei Spreadshirt. Das Print-on-Demand-Unternehmen und die Smiley Company, seit über 40 Jahren Botschafter des beliebten Kultdesigns, bieten im Rahmen einer Lizenzkooperation ab sofort farbenfrohe Motive, die Spaß machen. Kleidung sowie Accessoires mit weit über 800 unterschiedlichen Smiley-Designs sind auf den 15 europäischen Spreadshirt-Marktplätzen erhältlich und können zudem von den Kunden individualisiert werden.



„Die Zusammenarbeit mit Spreadshirt freut mich sehr. Bietet diese doch den Kunden die Möglichkeit, sich wirklich auf persönliche Art und Weise auszudrücken. Einzigartigkeit spielt heutzutage eine immer größere Rolle. Kunden wollen ihre Persönlichkeit auch mit Produkten unterstreichen − das wird durch die Zusammenarbeit mit Spreadshirt möglich“, erklärt Nicolas Loufrani, CEO der Smiley Company.



1972 erblickte Smiley in einer französischen Zeitung das Licht der Welt. Seitdem ist das Grinsegesicht zu einer der bekanntesten Lifestylemarken weltweit geworden und ist Symbolträger sozialer Bewegungen und der Popkultur.



„Print-on-Demand bietet unseren Lizenzpartnern ein dynamisch gestaltbares Merchandising-Angebot. Es ermöglicht ihren Kunden Zugang zu einer großen Bandbreite an Designs, ohne Vorlaufkosten und Großbestellungen. Eine flexible und spontane Reaktion auf aktuelle Trends und virale Hypes ist problemlos möglich“, betont Olivia Schusser, Senior Licensing Manager bei Spreadshirt.



Smiley auf dem Spreadshirt-Marktplatz

Smiley Company





http://www.spreadshirt.de/newsroom/



Über Spreadshirt

Spreadshirt ist eine international agierende E-Commerce-Plattform für den On-Demand-Druck von Kleidung und Accessoires. Weltweit nutzen Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ideen zu vermarkten und zu gestalten.

Das 2002 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Leipzig beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter. Spreadshirt erzielte 2015 einen Umsatz von rund 85 Mio. Euro und verschickte über 3,6 Mio. Artikel in 180 Länder. Die Plattform ist in 19 Märkten sowie 12 Sprachen aktiv und betreibt 5 Produktionsstandorte in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und den USA. Spreadshirt hat über 70.000 Partner, u.a. aus den Bereichen Gaming und Entertainment sowie zahlreiche YouTuber.

Zur Spreadshirt-Familie gehört auch TeamShirts, ein Angebot speziell für Gruppenbesteller.



