Presseinformation: Dirk Dahlhaus wird Comfort Hotel Frankfurt Airport West leiten

München/Frankfurt a. Main, 01.10.2016. Die Spannung wächst, die Vorfreude auch. Wenn alles weiterhin nach Plan läuft, wird im Juni 2017 die Hotelmanagementgesellschaft Place Value (ehemals BHKV Hospitality GmbH) das Comfort Hotel Frankfurt Airport West eröffnen. Direktor des 234-Zimmer-Hauses in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens wird Dirk Dahlhaus sein. Der 42jährige staatlich geprüfte Hotelbetriebswirt begleitet aktuell operativ den Hotelbau und kümmert sich um die Detailplanungen. Ein besonderes Augenmerk gehört aktuell der hauseigenen Brauerei. Desweiteren der Rekrutierung von insgesamt knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, „die als eingeschworenes Team mit mir gemeinsam dafür sorgen werden, dass sich das Hotel als Top-Adresse im Markt etabliert.“

Dirk Dahlhaus (Foto: Place Value)

(firmenpresse) - Dirk Dahlhaus bringt für diese Aufgabe die besten fachlichen Voraussetzungen sowie umfassende Erfahrungen in der Leitung von Hotels mit sich. Zuletzt war er als General Manager des Courtyard by Marriott Bremen tätig, seine Stationen davor hatten ihn u.a. nach Rüdesheim, Düsseldorf, Frankfurt, Heidelberg, Frankfurt und in die Vereinigten Staaten nach Atlanta geführt.



Dass das Comfort Hotel Frankfurt Airport West „bei Eröffnung positives Aufsehen erregen und sich ganz schnell sein Stammpublikum“ aufbauen wird, daran hegt Dirk Dahlhaus keinen Zweifel. Denn: „Auch die Lage ist einzigartig. Die Gäste können nach Lust und Laune zwischen dem Blick auf den Main und den Taunus oder auf die Flughafen-Landebahn wählen – dank modernster Architektur mit klaren Linien und perfektem Schallschutz ist unser Hotel der perfekte Ort um entweder nach einem anstrengenden Tag Energie zu tanken oder von der anstehenden Reise bzw. künftigen Urlauben zu träumen.“



Im Innern erzählt das Hotel seine eigene Wohlfühl-Geschichte, indem es in Ausstattung und Interieur die Idee einer Flusslandschaft verfolgt. Herzstück des Hauses ist die eigene Brauerei mit Restaurant und Biergarten mit 150 Plätzen, der unmittelbar am Main liegt. Außerdem verfügt das Hotel über Tagungskapazitäten für bis zu 150 Personen.



Mehr Informationen zum Hotel: http://www.placevalue.de/de/objekte/comfort-hotel-frankfurt-main-airport-west





Über Place Value: Die mittelständische Hotelmanagementgesellschaft Place Value GmbH mit Sitz in München-Unterföhring/Grünwald ist auf die Entwicklung und den Full-Service-Betrieb von Hotels im Budget-, Economy- und Mid-Scale-Segment spezialisiert. Seit 2010 betreibt die Gesellschaft erfolgreich Hotels mit insgesamt mehr als 700 Zimmern, 3 Restaurants und 12 Konferenzräumen. Sie verfügt über Experten zu allen Hotelthemen und kann außerdem auf ein großes Netzwerk externer Spezialisten und Kooperationspartner zurückgreifen. Das Unternehmen hat umfassende Erfahrungen in Rebranding, Komplettumbau sowie in Neubau und Markteinführung im Budget-Segment. Place Value unterhält strategische Partnerschaften mit den internationalen Hotelgruppen Choice und Accor, die weit über ein klassisches Franchise-Verhältnis hinausgehen.

Place Value

