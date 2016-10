Exklusiv: Das WELCOME PARKHOTEL MEISSEN ist das einzige Hotel in Meißen mit einer Vier-Sterne-Superior-Klassifizierung

Klassifizierung vom Parkhotel Meißen steigt auf Vier Sterne Superior / gemeinsam mit Oberbürgermeister Olaf Raschke wird die neue Klassifizierungstafel befestigt / erhöhte Servicequalität für die Gäste

OB Olaf Raschke (re.)übergibt Hoteldirektor Stefan Schwind (li.) die Vier-Sterne-Superior-Tafel

(firmenpresse) - Meißen, 6. Oktober 2016. Das Parkhotel Meißen trägt ab sofort eine Vier-Sterne-Superior-Tafel. Vergangene Woche wurde diese von Hoteldirektor Stefan Schwind gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Meißen befestigt.



Seit der Gründung des Parkhotels 1993 gehört das Parkhotel Meißen bereits zu den Vier-Sterne-Hotels in Meißen. "Mit dieser Superior-Klassifizierung heben wir uns von den anderen Hotels in der Umgebung ab", berichtet Hoteldirektor Stefan Schwind stolz. "Wir sind das einzige Hotel in Meißen, das über die Vier Sterne hinaus noch die Superior-Klassifizierung trägt."



Dieser Aufstieg zeichnet sich vor allem durch eine noch höhere Servicequalität aus. Gäste können jetzt beispielsweise einen 24-Stunden Roomservice in Anspruch nehmen und jederzeit einen Snack oder Getränke erhalten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich einen Laptop auszuleihen und diesen während des Aufenthalts für den privaten oder geschäftlichen Bedarf zu nutzen. Neben der erweiterten Ausstattung bleiben natürlich alle anderen Servicemerkmale, wie die 24-Stunden Rezeption, erhalten.





Das WELCOME PARKHOTEL MEISSEN bietet 4-Sterne-Superior-Komfort und einen malerischen Blick auf Elbe, Meißner Dom und Albrechtsburg. Das Haus punktet nicht nur durch seine erstklassige Lage - die historische Altstadt von Meißen ist nur wenige Gehminuten entfernt - sondern auch durch die Architektur. Den Mittelpunkt der Hotelanlage mit mehreren Gebäuden bildet eine 1870 erbaute Jugendstil-Villa. 118 Zimmer und Suiten ab einer Größe von 24 qm in fünf verschiedenen Kategorien sowie 6 Tagungsräume stehen den Gästen zur Verfügung.



Im eleganten Restaurant "Ohm's" und Wintergarten "Belvedere" werden sächsische wie nationale Spezialitäten serviert. Egal ob Business- oder Urlaubsgast - im bezaubernden Jugendstilambiente genießen alle das "you are welcome-Gefühl".

Parkhotel Meißen

