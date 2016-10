Presseankündigung Aktionstag Gefäßgesundheit am 13. Oktober in der Hugenottenhalle Neu-Isenburg

(ots) - Am 13. Oktober ist Welt-Thrombose-Tag. Am

Geburtstag des berühmten Arztes und Pathologen Rudolf Virchows, der

einst den Begriff "Thrombose" prägte, veranstaltet das Neu-Isenburger

Gesundheitsunternehmen LEO Pharma den "Aktionstag Gefäßgesundheit"

mit dem Ziel, die Zahl der vermeidbaren Todesfälle zu senken.



Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr Menschen an Venenthrombose

und Lungenembolie als durch Verkehrsunfälle, AIDS, Prostata- und

Brustkrebs zusammen. Aktuelle Schätzungen gehen von 40.000 bis

100.000 Todesfällen aus. Das Aktionsbündnis Thrombose als

Zusammenschluss führender medizinischer Fachgesellschaften setzt sich

für mehr öffentliche Aufmerksamkeit ein. Bevölkerung und Ärzte sollen

für die tödliche Gefahr der Krankheit sensibilisiert werden.



"Mit dem Aktionstag Gefäßgesundheit in Neu-Isenburg wollen das

Wissen und das Bewusstsein für Thrombosen ausbauen und damit die

Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Region

verbessern", so Thomas Schick, Pressesprecher der LEO Pharma GmbH.

Gefäßerkrankungen gehören aufgrund ihrer Häufigkeit zu den

sogenannten Volksleiden. Bei einer Thrombose, z.B. der

Beinvenenthrombose, bildet sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) und

verschließt das Blutgefäß. Die Folgen: Durchblutungsstörungen,

Entzündung und Schmerz. Löst sich dieser Thrombus und wandert, kann

er die Blutzufuhr lebenswichtiger Organe stoppen. Dann besteht akute

Lebensgefahr! Daher sollten Thrombosen immer rechtzeitig erkannt und

vom Arzt behandelt werden.



Erfahren Sie mehr über: Risiken, Ursachen, Symptome und Therapien

Als Neu-Isenburger Gesundheitsunternehmen laden wir Sie daher

herzlich zu diesem Aktionstag ein. Entdecken Sie die Zusammenhänge

von Durchblutungsstörungen und möglichen, schwerwiegenden

Folgeerkrankungen. Während des gesamten Aktionstages kann ein 6 Meter



langes Venenmodell besichtigt werden.



Datum: 13. Oktober 2016 , 12 bis 16 Uhr,

Hugenottenhalle Neu-Isenburg

Frankfurter Str. 152, 63263 Neu-Isenburg



Das Programm:

12:00 bis 13:00 Uhr (Vortrag):

"Wenn die Beine schwellen - Ursache und Behandlung"

Dr. med. Hans-Joachim Braun, Internist und Angiologe aus Darmstadt



13:00 bis 14:00 Uhr (Praktische Vorführung)

"Ultraschalluntersuchung der venösen Gefäße"

Oberarzt Dr. med. Wolfram Schley, Facharzt für Innere Medizin am

Kreisklinikum Darmstadt-Dieburg



14:00 bis 14:30 Uhr (Begehung/Vortrag)

"Das begehbare Venenmodell: Eintauchen in die menschliche Vene"

Dr. med. Hans-Joachim Braun, Internist und Angiologe aus Darmstadt



14:30 bis 15:00 Uhr (Mitmach-Übungen) "Venengymnastik zur Kräftigung

der Beinmuskulatur"

Maria Casellas, Physiotherapeutin aus Frankfurt



15:00 bis 16:00 Uhr (Vortrag): "Thrombose und Krebs: Eine unheilige

Allianz"

Oberarzt Dr. med. Uwe Schwindel, Facharzt für Innere Medizin,

Hämatologie, Medizinische Onkologie und Palliativmediin am GPR

Rüsselsheim



Auf Wunsch gibt es vor Ort die Möglichkeit für Interviews mit den

Experten. Wir bitten um eine kurze Anmeldung per E-Mail an

thomas.schick(at)leo-pharma.com. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.facebook.com/LEOPharmaDE/ und Twitter:

https://twitter.com/LEOPharmaDE







Zur Presseakkreditierung wenden Sie sich bitte an:

Thomas Schick

Leiter Unternehmenskommunikation

LEO Pharma GmbH

Frankfurter Straße 233, A3

63263 Neu-Isenburg

Telefon: 06102/201-261

Telefax: 06102/201-200

Mail: thomas.schick(at)leo-pharma.com



