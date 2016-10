SWR Vokalensemble erhält Diapason d'or / Europäischer Schallplattenpreis für die CD-Einspielung "Max Reger: Drei Motetten op. 110" (FOTO)

Der Diapason d'or geht im Monat Oktober an das SWR Vokalensemble

für seine CD-Einspielung "Max Reger: Drei Motetten op. 110" unter der

Leitung von Frieder Bernius. Die drei Motetten Gesänge op. 110 zählen

zu den Gipfelwerken der spätromantischen Chormusik.



Sicherlich eine der schönsten Reger-CDs des Jahres Die Jury

begründet ihre Entscheidung wie folgt: "Trotz ihrer relativen Kürze,

stellen die drei Motetten op. 110 für gemischten Chor a cappella von

Max Reger eine monströse Herausforderung für Chöre dar. Ihre

Polyphonie und Harmonik ist so komplex, dass es nur wenige wagen,

diesen Monumenten der Schwierigkeit die Stirn zu bieten. Frieder

Bernius macht kein Geheimnis daraus, dass er sich selten so gut auf

ein A-cappella-Programm vorbereiten musste. Das Ergebnis ist

wunderschön (...). Zugängli-cher ist die Kantate für Karfreitag ein

echtes Juwel. Reger genügt eine Orgel, eine Oboe und eine Gei-ge, um

einer Atmosphäre von zarter und weicher Lyrik zu schaffen, die den

Chor und die zwei Solisten umgeben. Eine bewundernswerte CD, die den

Zuhörer für die notwendige Mühe belohnt, sich dieser anspruchsvollen,

aber meisterhaften und unvergleichlich reichen Musik anzunähern.

Sicherlich eine der schönsten Reger-CDs dieses Jahres.



"Besser werde ich diese Motetten wohl nicht mehr hören" Dirigent

Frieder Bernius über die Einspielung der Motetten: "Es war ein

Lebenstraum von mir, die Chormotetten op 110 von Max Reger endlich

einmal alle drei aufzuführen und schon oft hatte ich darü-ber

nachgedacht, wie man es wohl anstellen müsste, um der Schwierigkeiten

dieser Musik Herr zu werden. Drei Wochen lang haben das SWR

Vokalensemble und ich mit dieser Musik verbracht, in in-tensiven

Proben und Konzerten, und am Ende hatte ich das Gefühl: Besser werde

ich diese Motetten wohl nicht mehr hören."



Neben den drei Chormotetten hat das SWR Vokalensemble Stuttgart



die selten eingespielte Choral-kantate "O Haupt voll Blut und Wunden"

für die Reger-CD ausgewählt. Solisten sind Sabine Czinczel

(Mezzosopran) und Johannes Kaleschke (Tenor), begleitet von Natalie

Chee (Violine), Anne Angerer (Oboe) und Andreas Rothkopf (Orgel).



Der "Diapason d'or" (die "Goldene Stimmgabel") gilt neben dem

Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem britischen Gramophone

Award als einer der bedeutendsten unabhängigen Schallplattenpreise

für klassische Musik. Er wird von der französischen Zeitschrift

Diapason jeden Monat in mehreren Kategorien vergeben.



Kommentare zur Pressemitteilung