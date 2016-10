360° DERPART - 360° Aldiana - 360° Andalusien

Der Countdown läuft: DERPART Jahrestagung steht vor der Tür

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 4. Oktober 2016. Bald ist es so weit: Vom 25. bis 28. November 2016 treffen sich Inhaber und Geschäftsführer der rund 450 DERPART Reisebüros und die Kollegen der DERPART Zentrale zur Jahrestagung unter der südspanischen Sonne Andalusiens. Im Aldiana Alcaidesa sollen die Weichen für das kommende Jahr gestellt und viele Informationen über die Destination und das Produkt gesammelt werden.

Bewährt bei der DERPART Cocktail Lounge, die DERPART Tagung für Büroleiter, und nun eingeführt bei der Jahrestagung, ist das Speed-Dating. Bei den „Speed Datern“ handelt es sich wahlweise um die Geschäftsführung, das Marketing, den Vertrieb oder die Geschäftsreisespezialisten von DTS. Mit den Kollegen von IT und Consulting geht es mit Highspeed durch den Prozessdschungel. Sechs aus acht Optionen konnte jeder Teilnehmer bereits im Vorfeld auswählen, um Gesprächspartner und Themen für die 30-minütigen, schnellen Runden festzulegen. Zwei externe Referenten geben den DERPARTnern im Rahmen von Workshops Tipps & Tricks in den Bereichen lokale Pressearbeit sowie Planung und Steuerung.

„Wir freuen uns schon sehr auf die sechste Auflage unserer Jahrestagung“, so die beiden DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig und Andreas Neumann. „Uns ist der rege Austausch mit allen DERPARTnern ein sehr wichtiger Punkt und so nutzen wir die Gelegenheit, hier im Aldiana Alcaidesa gemeinsam an der Strategie für 2017 zu arbeiten.“

Neben der reinen Arbeit soll natürlich auch der Informationscharakter bei der Jahrestagung nicht zu kurz kommen, um Kunden in Hinblick auf Destination und Cluburlaub noch besser beraten zu können. So stehen beispielsweise ein Ausflug zur britischen Enklave Gibraltar sowie ein Rundumblick auf das Freizeitprogramm „360° Aldiana“ auf dem Programm. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, unter anderem den benachbarten Golf Club „Alcaidesa Links Golf Resort“ oder das umfangreiche Sport- und Freizeitprogramm von Aldiana zu testen.

„Auf Grund der engen und guten Zusammenarbeit mit DERPART freuen wir uns sehr, erneut Gastgeber der DERPART Jahrestagung zu sein und somit an den großen Erfolg der Jahrestagung 2013 im Aldiana Salzkammergut anknüpfen zu können. Der Aldiana Alcaidesa an der wunderschönen Costa del Sol bietet ideale Voraussetzungen, Arbeit und Vergnügen miteinander zu kombinieren. Die Teilnehmer erwartet eine exzellente Gastronomie, ein tolles Freizeit- und Abendprogramm sowie weitere Highlights, die wir jetzt noch nicht verraten möchten.“, so Michaela Stein-Städter, Leiterin Vertrieb Deutschland, Aldiana GmbH.



Mit mehr als 450 Reisebüros und einem Umsatz von 1,57 Milliarden Euro (2015) ist DERPART eine der erfolgreichsten Reisevertriebsorganisationen und zählt zu den 500 größten Unternehmen in Deutschland. Die DERPART Reisebüros zeichnen sich durch ihre qualitativ hochwertige und unabhängige Beratung aus, die durch permanente Schulungs- und Weiterbildungsangebote kontinuierlich ausgebaut wird. Im Geschäftsreisemarkt haben sich die mehr als 70 DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) Agenturen erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert. DERPART ist am internationalen Geschäftsreiseverbund RADIUS TRAVEL beteiligt. Im Eventbereich veranstaltet DERPART INCENTIVES & MORE Tagungen, Kongresse und Erlebnisreisen. DERPART ist Teil der DER Touristik, der Touristiksparte der REWE Group, welche die Hälfte der Gesellschaftsanteile hält. Die anderen 50 Prozent gehören den mittelständischen DERPARTnern. Das Unternehmen steht damit in der Tradition der genossenschaftlichen Handelsgruppe.



