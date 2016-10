Genussspechte „überwintern“ im Böhmerwald

Chaletdorf im Schnee

(firmenpresse) - Der Natur auf den Fersen sind Gäste des INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel**** und Chaletdorf Böhmerwald. Auf einer mächtigen Waldlichtung des riesengroßen Waldgebiets im oberösterreichischen Mühlviertel empfängt das Viersternehotel mit einem angeschlossenen Luxus-Chaletdorf naturverbundene Aktivurlauber. Menschen, die einfach nur ausspannen möchten, Wintersportler oder Familien – wer das Flair des INNs HOLZ kennengelernt hat, kommt gern wieder. „Entspannung in allen Bereichen“, „Ein Urlaub der Extraklasse“, „Traumurlaub im schönen Böhmerwald“ – derart begeistert titulieren Gäste ihre persönlichen Eindrücke auf der Bewertungsplattform HolidayCheck. Die 27 gemütlichen Hotelzimmer im modernen Alpin-Stil sind komfortable Wohnoasen. In Sachen Wellness sind erfahrene Profis am Werk. Im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel verführt der geschmackvolle, vielseitige Wellnessbereich an kalten Wintertagen zum kuscheligen Entspannen mit Blick auf den Böhmerwald. Allen INNs-HOLZ-Gästen stehen verschiedene Saunen wie die Böhmerwald-Schwitzstube mit 90°C oder die Hochficht-Softsauna, eine Infrarotkabine, das Aromadampfbad, Whirlpools im Innen- und Außenbereich sowie behagliche Räume für Massage-, Kosmetik- und Körperbehandlungen zur Verfügung. Der Outdoorpool ist beheizt und lädt zum winterlichen Frischluft-Badevergnügen. Der Böhmerwald hat viel zu bieten. Die Region rund um das INNs HOLZ gilt als Mekka für Langläufer. Mit dem Snowmobil geht es auf die Skipiste. Eislaufen, Schneeschuhwandern, Pferdeschlittenfahren, Eisstockschießen, Bogenschießen – Spaß, Action aber auch viel ruhige Winteridylle gibt es auf der ganzen Linie. Auch die jüngsten Gäste lieben das INNs HOLZ und den Böhmerwald. Im Kinderspielzimmer treffen sich die Kleinen zum Spielen, im Streichelzoo warten ihre vierbeinigen Freunde auf sie und der große „Familienrenner“ ist das WunderWeltWald Museum – eine multimediale Erlebnisausstellung auf 500 m², in der die staunenden Besucher in die Geheimnisse der Flora und Fauna des Böhmerwalds eintauchen. Weil kleine Geschenke sprichwörtlich die Freundschaft erhalten, noch ein Tipp für Einfallsreiche: Das INNs HOLZ hat ein Herz für kleine Raffinessen. Von der romantischen Zimmerdekoration über ein Sechs-Gänge-Menü in der Holzfällerhütte bis hin zum Wunsch-Blumenstrauß im Zimmer und einem urigen Hut-Essen im kleinsten Restaurant des Böhmerwalds werden viele (Sonder-)Wünsche erfüllt.





Early-Bird-Genießerpaket (bis 23.12.16, 08.01.–08.09.17)

Leistungen: 2 bis 4 Nächte im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel inkl. INNs HOLZ Verwöhn-Package, Genießer-Frühstück am Anreisetag bis 10.30 Uhr, Erholung in der Bade- und Saunalandschaft, Nutzung des Wellnessbereichs am Abreisetag bis 18 Uhr – Preis p. P.: ab 366 Euro



Skiwochen (04.12.16–31.03.17)

Leistungen: 7 Nächte im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel inkl. INNs HOLZ Verwöhn-Package, 6-Tages-Skipass, gratis mit dem Snowmobil auf die Piste bzw. mit dem Hotelbus ins Skigebiet, Erholung in der Bade- und Saunalandschaft, Outdoor-Aktivprogramm, großer Streichelzoo – Preis p. P.: ab 943 Euro



Langlaufwochen (04.12.16–31.03.17)

Leistungen: 7 Nächte im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel inkl. INNs HOLZ Verwöhn-Package, gratis Loipenpass, eine geführte Langlauftour, eine Teilmassage, Erholung in der Bade- und Saunalandschaft, Sportverleih unmittelbar neben dem Hotel – Preis p. P.: ab 820 Euro



Wellnesstage (bis 23.12.16, 08.01.–22.12.17)

Leistungen: 3 bis 7 Nächte im INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel inkl. INNs HOLZ Verwöhn-Package, Erholung in der Bade- und Saunalandschaft, Wellness- und Beautybehandlungen nach Wahl im Wert von 50 Euro – Preis p. P.: ab 396 Euro



