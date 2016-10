STEINERT-Bürotechnik ist Ihr kompetenter Partner für Ihre Büroausstattung

Sie benötigen einen Vollfarbdrucker oder sind auf der Suche nach einem Multifunktionsgerät? Dann sind Sie bei STEINERT-Bürotechnik genau richtig.

(firmenpresse) - Bürotechnik ist unsere Leidenschaft. Die Firma STEINERT-Bürotechnik bietet nicht nur Bürogeräte, sondern auch einen guten und schnellen Service. Faire Konditionen und die professionelle Wartung der Technik sind für uns selbstverständlich. Das Angebot umfasst u.a.: UTAX Multifunktionsgeräte, Vollfarbdrucker, Arbeitsplatzdrucker, Toner, Kopiersysteme, GIGASET Telefontechnik, FRAMA Büromaschinen und moderne Postbearbeitungssysteme. Auch Produkte weiterer Top-Marken wie z.B. Kyocera, Samsung, Papyrus, Apple, brother, FRAMA, Gigaset und hbw gehören zum Portfolio.



Unser UTAX Digitales Farb-Multifunktionssystem bietet vier Geräte in einem - zum Drucken, Scannen und Faxen. Das erleichtert Ihnen und Ihrem Team die tägliche Arbeit. Qualität und Druckkosten können sich sehen lassen. Sie können bestimmen, ob Sie ein- oder doppelseitig, farbig oder schwarz-weiß, auf Normalpapier oder spezielle Medien drucken möchten. Lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf.



Briefe kuvertieren und korrekt frankieren: Große und kleine Betriebe stehen Tag für Tag vor dieser Herausforderung. Alle Frankiermaschinen von FRAMA sind kinderleicht zu bedienen, verkürzen Ihre Abläufe und steigern die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Die tägliche Postbearbeitung nimmt nur noch wenige Minuten in Anspruch, und Ihre Ausgangspost wird

optimal und sicher frankiert. Über- und Fehlfrankierungen gehören der Vergangenheit an und die Kosten werden gesenkt.



Unter der Bezeichnung Gigaset pro finden sich innovative Geschäfts-Telefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Gigaset elements entwickelt cloudbasierte Produkte und Lösungen für intelligentes Wohnen. In unserem Shop finden Sie immer eine weiter wachsende Zahl von Gigaset-Telefonen. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da.











Die Firma STEINERT-Bürotechnik bietet nicht nur Bürogeräte, sondern auch einen guten und schnellen Service. Das Angebot umfasst u.a.: UTAX Multifunktionsgeräte, Vollfarbdrucker, Arbeitsplatzdrucker, Toner, Kopiersysteme, GIGASET Telefontechnik, FRAMA Büromaschinen und moderne Postbearbeitungssysteme. Auch Produkte weiterer Top-Marken wie z.B. Kyocera, Samsung, Papyrus, Apple, brother, FRAMA, Gigaset und hbw gehören zum Portfolio. Faire Konditionen und die professionelle Wartung der Technik sind für uns selbstverständlich.



STEINET-Bürotechnik

Sophienblatt 82 - 86, 23114 Kiel

STEINET-Bürotechnik

Ingken Wehrmeyer

Chemnitz

+49 (431) 67070 199



