Erleben Sie eine jahrtausendealte Kultur bei ORIENTALES in Regensburg

Tauchen Sie ein in die orientalische Kultur, und staunen Sie über farbenfrohe Kelims und Nomadenteppiche, aber auch wunderschönes Kunsthandwerk.

(firmenpresse) - Inhaber Götz Lück sieht es als seine Aufgabe an, möglichst viele Menschen für die orientalische Kultur zu begeistern. ORIENTALES in Regensburg ist die erste Adresse für Menschen, die sich hierfür besonders interessieren. Hier finden Sie u.a. Kelims, Nomadenteppiche, Tabletts und Gefäße, aber auch Textilien und Nomadenschmuck. Wer hier in Europa unsere technisierte Welt vor Augen hat, der lernt die schier unendliche, archaische Mustervielfalt mit den alten Farben eingefärbten Kelims und Dorfteppiche schätzen.



Faszinierend sind die in schier unbegrenztem Design angefertigten bunten Kelims und Taschen, die der meist kargen Landschaft soviel Lebendigkeit und Farbe einhauchen. Die tiefe Ruhe und Harmonie, die diese Teppiche ausstrahlen, lässt uns erahnen, dass der Ursprung der archaischen Muster aus einer sehr frühen Zeit der Menschheitsgeschichte stammt.



Tradiert über die Jahrtausende, den ursprünglichen Sinn der Symbole und Zeichen schon verloren in den Weiten der Zeit, lebt die Ornamentik durch ihre eigene Stärke. Die Weberin lässt, von bewahrendem Geist geleitet, die immer gleichen Hieroglyphen entstehen, angereichert mit dem persönlichen Ausdruck ihrer individuellen Kunst.



ORIENTALES verlassen Sie nicht als Konsument, sondern als Bewahrer der ethnologisch wertvollen Kulturgüter. Denn all zu oft werden von der Landbevölkerung schöne alte, aber zerrissene Kelims weggeworfen und seltener Silberschmuck eingeschmolzen, um moderne Massenware zu erwerben. Dies ist die Basis, auf der das kleine Geschäft in Regensburg entstand, und sie veränderte sich auch nicht, als Herr Lück 1997 in die Galerie umzog. Hier nutzt er die größeren Räume, um mehrmals im Jahr Ausstellungen, auch außerorientalischer Kunst, zu präsentieren. Auf der Webseite finden Sie weitere Informationen.







