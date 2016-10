Große Stimme für starke Sportler

Ute Schönherr feiert 5-jähriges Jubiläum mit den Kiel Baltic Hurricanes

Mitte: Ute Schönherr?mit den Spielern der Kiel Baltic Hurricanes (Bildquelle: Northerncards Fotograf

(firmenpresse) - Seit dem Jahr 2011 ist die norddeutsche Sängerin Ute Schönherr fester Bestandteil bei dem Erstliga-Footballclub Kiel Baltic Hurricanes und stimmt die Mannschaften und Zuschauer mit der Nationalhymne auf das bevorstehende Heimspiel ein. Doch nicht nur im Stadion verschmelzen Sport und Musik miteinander, im frisch veröffentlichten Musikvideo zu ihrem aktuellem Titel "Lebe jeden Tag" spielen die Footballer eine tragende Rolle.



Ute Schönherr und der Profi-Football - eine besondere Beziehung: 42 mal präsentierte die footballbegeisterte Sängerin live auf dem Spielfeld die Hymnen (Nationalhymnen Deutschland, Niederlande, Spanien, USA) für die in dieser Saison aktuell drittplatzierten Kiel Baltic Canes der GFL (German Football League) und brachte insgesamt rund 125.000 Zuschauer in die richtige Stimmung.

Doch nach 5 Jahren soll noch lange nicht Schluss sein, nicht nur weil Musik und speziell die Nationalhymne traditioneller Teil des Football-Sports weltweit sind. Die Sängerin, die in ihrer Karriere mit vielen namhaften Produzenten wie dem US-Amerikaner George Duke und Dieter Bohlen gearbeitet hat, ist zu einem unverwechselbaren Teil des Vereins geworden. Das musikalische Engagement für den Sport geht allerdings weit über die reine Präsentation der Nationalhymne hinaus. "Go Canes Go" (http://tinyurl.com/jfpu4zc) ist der Titel der Club-Hymne, die eigens für den Deutschen Meister von 2010 durch Ute Schönherr produziert worden und bei den Heimspielen zu hören ist.

Im August des Jubiläumsjahres 2016 zeigten die Spieler der Baltic Hurricanes (www.baltic-hurricanes.de) auch ihre schauspielerische Seite. Mit einem Gastauftritt im neuen Musikvideo für ihren aktuellen Titel "Lebe jeden Tag" (http://tinyurl.com/jx5jo7h) standen sie gemeinsam mit Ute Schönherr vor der Kamera von George Steffens (Regie/Kamera). Eine geradezu passende Liaison zwischen Musik und Sport, denn "Lebe jeden Tag" handelt von der Verwirklichung eigener Träume und Wünsche - mit der Botschaft diese niemals aus den Augen zu verlieren. Innerhalb von wenigen Tagen knackte das Musikvideo allein auf YouTube die Marke von 45.000 Views.





Doch nicht nur auf dem Platz des europäischen Top-Clubs begeistert und berührt Ute Schönherr mit ihrer einzigartigen Stimme die Menschen. Dutzende Nummer-eins- und Top Ten-Platzierungen auf internationalen Musikplattformen (http://tinyurl.com/jo7d4yn) im World Wide Web sprechen ihre eigene Sprache. Pop, Jazz, Blues, Country und Folk sind die Stichworte ihres breit gefächerten Repertoires. Mit "I´ll Be Me" hat die Norddeutsche bereits ihr 13. Album veröffentlicht, mit dem sie auch in der Saison 2016/2017 live auf der Bühne steht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ute-schönherr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ute Schönherr begeistert Tausende von Fans rund um den Globus mit ihrer einzigartigen Stimme. Mit ihren eigenen Liedern voller Lebenslust und Sinnlichkeit verzaubert sie die Zuhörer genauso wie mit ihren Interpretationen bekannter Evergreens. Live unterhält sie mit besten Entertainment-Qualitäten, frech und fröhlich leitet sie ihr Publikum durch ihr Bühnenprogramm. Als "Sonne für die Ohren" beschreiben die Kieler Nachrichten treffend eines ihrer Open-Air-Konzerte.

Dies ist eine Pressemitteilung von

c/o NIEBELSCHUETZ Human Brands | PR& Strategie

PresseKontakt / Agentur:

NIEBELSCHUETZ Human Brands | PR & Strategie

Folko Niebelschütz

Bgm.-Schade-Straße 24

24232 Schönkirchen

hello(at)niebelschuetzpr.eu

04348-2889766

www.facebook.com/niebelschuetzpr



Datum: 06.10.2016 - 12:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1409018

Anzahl Zeichen: 2783

Kontakt-Informationen:

Firma: c/o NIEBELSCHUETZ Human Brands | PR& Strategie

Ansprechpartner: Ute Schönherr

Stadt: Schönkirchen

Telefon: 04348-2889766





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung