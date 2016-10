ekoneo bündelt Preisnachlässe für Gemeinnützige

+++ Online-Plattform für Nonprofits ist zum 01.10.2016 gestartet +++ Portalbetreiber verhandelt Preisnachlässe und gibt sie weiter +++ Das Angebot richtet sich an gemeinnützige Organisationen +++ Eigene Gewinne spendet ekoneo zu 100 Prozent an soziale Einrichtungen

(firmenpresse) - Freiburg. Nach zwei Jahren Vorbereitung und vier Monaten Online-Testphase startete das Nonprofit-Portal ekoneo.de zum 01.10.2016. Die Seite bietet gemeinnützigen Organisationen wie beispielsweise Vereinen oder Stiftungen die Möglichkeit, viele Waren und Dienstleistungen deutlich vergünstigt einzukaufen. Die Nachlässe verhandelt ekoneo im Namen aller angemeldeten Nutzer und bündelt so deren Nachfrage.



Hinter dem Projekt steht das Startup prononpro UG mit Sitz in Freiburg – die Idee für das Konzept ekoneo entstand im Umfeld der Berliner Gründerszene. Und das Unternehmen selbst ist so sozial wie sein Produkt: Alle durch das Portal erwirtschafteten Gewinne aus gezahlten Provisionen gehen als Spende an gemeinnützige Organisationen.



Mit über 40 Partner-Unternehmen aus Bereichen wie Bürobedarf, Kommunikation, Mobilität und Energie geht das vorzugsweise ökologisch nachhaltige und fair gehandelte Angebot jetzt online. Interessierte Nutzer können sich mit dem Upload ihres Freistellungsbescheids legitimieren und auf der Seite registrieren.



Den beiden Gründern Benedikt Boll und Mario Kümmel ist es ein Anliegen, die oft begrenzten Budgets gemeinnütziger Organisationen zu stärken. Dabei greifen sie auch auf ihre eigenen Erfahrungen aus ehrenamtlicher Arbeit zurück. „Wir möchten den Großen, besonders aber den Kleinen, die häufig schwierige Beschaffungssituation erleichtern. Was einmal verhandelt ist, können dann Alle nutzen – das spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit, die sie dann in ihre eigentlichen Ziele investieren können“, fasst Mario Kümmel die Vorteile von ekoneo.de zusammen.







ekoneo ist eine Online-Plattform für alle gemeinnützigen Nonprofit-Organisationen (Nonprofits) in Deutschland. Über die Plattform vermitteln wir den Nonprofits Preisnachlässe auf Waren und Dienstleistungen verschiedener Branchen. Die Angebotspalette der über ekoneo vermittelten Waren und Dienstleistungen ist breit gefächert und reicht von Branchen wie Öko-Energie, Bürobedarf und Druck über Kommunikation, Fahrzeuge und Versicherungen bis hin zu Fair-Trade-Lebensmitteln und Car-Sharing-Angeboten. Unser Online-Marktplatz ist für Gemeinnützige kostenlos nutzbar.



Berechtigt für eine Registrierung auf ekoneo sind alle gemeinnützigen Organisationen wie Vereine, Genossenschaften, Stiftungen oder gGmbH’s, die über einen aktuellen Freistellungsbescheid des Finanzamts verfügen.



Das Prinzip ist denkbar einfach. Anstatt dass jede Organisation bei Unternehmen nach einem günstigeren Preis anfragt, verhandeln wir im Namen aller Nonprofits in Deutschland günstige Preise für alle: einmal verhandelt – 1000fach nutzbar.



Für die Unternehmen ist eine Zusammenarbeit mir ekoneo ein einfacher wie innovativer Weg, neue Kunden zu gewinnen und sich gleichzeitig gesellschaftlich zu engagieren, indem sie gemeinnützige Organisationen durch Preisnachlässe unterstützen.

Neben Preisnachlässen bieten wir den Nonprofits auf unserer Plattform ekoneo auch Informationen und Hinweise zu Themen nachhaltiger Beschaffung an und geben einen Überblick über weitere bestehende Angebote für Nonprofits.



Unser Ziel ist es, Nonprofit-Organisationen zu neuen finanziellen und zeitlichen Ressourcen

zu verhelfen, die sie für ihre gemeinnützige Zweckverwirklichung nutzen können und sie durch wertvolle Informationen in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir durch die Auswahl unserer Partnerunternehmen nachhaltiges Wirtschaften fördern. Deshalb möchten wir den Anteil nachhaltiger Unternehmen auf ekoneo stetig erhöhen.



Die Plattform ekoneo wird von dem Social Business prononpro betrieben, das 100% der Gewinne – nach Abzug aller anfallenden Kosten – an gemeinnützige Organisationen spenden wird.



