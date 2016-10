Petra Pirron übernimmt Marketingleitung bei Datavard

Petra Pirron übernimmt Marketingleitung bei Datavard

(firmenpresse) - Heidelberg, 6. Oktober 2016 - Seit kurzem ist Petra Pirron neue Head of Marketing & Tele Sales des Software- und Beratungsunternehmens Datavard. Pirron kommt von SAP, wo sie zuletzt den Bereich Partner & SME Marketing für Deutschland und EMEA geleitet hat. Bei Datavard ist sie für das globale Marketing und den Tele Sales verantwortlich.



"Ich freue mich sehr, dass wir mit Petra Pirron eine international erfahrene Führungskraft gewinnen konnten, die in der SAP-Welt zu Hause ist. Mit dem neu aufgestellten Team unter ihrer Führung werden wir unseren Wachstumskurs national wie international fortsetzen", so Gregor Stöckler, geschäftsführender Gesellschafter von Datavard.



Pirron übernimmt bei Datavard das globale Marketing und wird einen Schwerpunkt auf die Neuausrichtung des stark gewachsenen Produkt- und Lösungsportfolios, die Positionierung von Datavard als attraktivem Arbeitgeber und die Erweiterung der Marketingaktivitäten für die internationalen Standorte setzen. Im Fokus steht zusätzlich der Aufbau einer ganzheitlichen Experience für Kunden, Partner und Bewerber. So sollen die Online- und Social Media Aktivitäten überarbeitet, das Employer Branding gestärkt und die Marketingaktivitäten mit Partnern ausgebaut werden.



"Datavard ist ein agiles Unternehmen, das Innovationen in globalen Teams aus Mitarbeitern, Kunden und Partnern vorantreibt. Dadurch entsteht viel Raum für Kreativität und Wachstum - für Mitarbeiter, Kunden und Partner. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Team den internationalen Erfolgskurs von Datavard weiter zu beschleunigen", so Pirron. Die 42-jährige Diplom-Betriebswirtin studierte an der Fachhochschule Worms. Sie war zuletzt acht Jahre bei der SAP SE in Walldorf in verschiedenen Marketing-Führungspositionen in Europa und den USA beschäftigt.



Petra Pirron tritt die Nachfolge von Daniela Hölzer an, die sich nach erfolgreichen fünf Jahren bei Datavard in die Elternzeit verabschiedet hat.





Datavard ist ein internationaler Anbieter von SAP-Lösungen in den Bereichen Analytics, Datenmanagement und System Operations. Internationale Unternehmen, darunter Fortune-500- sowie DAX30-Unternehmen wie Allianz, BASF und Nestlé, wählen Datavard als zuverlässigen Partner für Analytics & Data Warehousing, Datenmanagement, Systemmanagement und System Operations, Testautomatisierung, System Landscape Optimization (SLO) sowie SAP HANA-Implementierungen.

Das inhabergeführte Unternehmen zählt zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Europas. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg mit Niederlassungen in EMEA und USA. Weitere Informationen unter www.datavard.com oder in den sozialen Medien Twitter, Xing, LinkedIn und Expert Blog.

