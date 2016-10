Luftfahrt, Kriminologie, Schmuckdesign: Außergewöhnliche Schulfächer in Kanada

Im Schuljahr 2017/18 vom kanadischen High School-System profitieren

(firmenpresse) - Bonn, 5. Oktober 2016. Jugendliche, die einen High School-Aufenthalt in Kanada mitmachen, lernen viele Vorzüge des kanadischen Bildungssystems kennen. Insbesondere die außergewöhnlichen Wahlfächer sind eine gute Gelegenheit, Schule mal ganz anders kennenzulernen.



Die Austauschorganisation ec.se mit Sitz in Bonn arbeitet mit ausgewählten kanadischen Schulbezirken zusammen, die sich unter anderem durch ein interessantes Fächerangebot auszeichnen. So können Flugbegeisterte in der Pazifikprovinz British Columbia ein Schulfach namens Aviation wählen und so in den Pilotenberuf hineinschnuppern.



Überhaupt ist die Idee der Berufsorientierung fest im kanadischen Schulsystem verankert. Es gibt Schulfächer, in denen die Teilnehmer Videoprojekte durchführen, Tatortuntersuchungen anstellen, architektonisch zeichnen lernen oder Holzmöbel bauen. Da hier zudem Absprachen und Teamwork gefragt sind, fällt es Austauschschülern viel leichter, Kontakt zu den kanadischen Mitschülern aufbauen, als es im Frontalunterricht möglich wäre.



Auch Kunstbegeisterte kommen in Kanada auf ihre Kosten: Beim Töpfern, Zeichnen, Mode- oder Schmuckdesign können sich kreative Schülerinnen und Schüler richtig ausleben.



Wofür Kanada aber besonders beliebt ist, sind die vielfältigen Sport- und Outdoor-Aktivitäten. An einigen Schulen wird neben typischen Sportarten wie Fußball, Basketball und Eishockey auch Tanzen, Fechten oder Wrestling angeboten. Frischluftliebhaber melden sich zum Ski- bzw. Snowboard-, Ultimate Frisbee- oder Golfkurs an.

In der Regel können Austauschschüler neben den Kernfächern (zumeist Mathe, Englisch und eine Naturwissenschaft) mehrere Wahlfächer aussuchen. Der Stundenplan ist an den kanadischen High Schools jeden Tag eines Halbjahres gleich.



Die Vertreter von zehn kanadischen Schulbezirken stellen sich im November bei den ec.se High School Kanada Informationstagen in Hamburg, Bonn und Darmstadt persönlich vor und vergeben auch Teilstipendien. Die Veranstaltung ist kostenlos. Um Platzreservierung wird gebeten unter 02 28/25 90 84-0 oder auf http://www.highschoolberater.de/kanada-informationstage.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.highschoolberater.de/kanada-informationstage



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ec.se – educational consulting & student exchange GmbH berät, vermittelt und betreut Jugendliche und ihre Familien, die sich für einen Highschool-Aufenthalt in den USA, in Kanada, Australien oder Neuseeland entscheiden. Zum Angebot von ec.se zählen öffentliche und private Schulen sowie renommierte Internate/Boarding Schools. Darüber hinaus vermittelt die Organisation Schulabsolventen an ausgewählte Colleges und Universitäten in Kanada. Gründer und Geschäftsführer Thomas Eickel verfügt über langjährige intensive Verbindungen zu Partnerorganisationen und Schulen in Nordamerika sowie Australien und Neuseeland.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ec.se – educational consulting & student exchange GmbH

Leseranfragen:

ec.se –

educational consulting &

student exchange GmbH

Maja Neupert

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Tel: 0228/25 90 84-13

pr(at)highschoolberater.de

www.highschoolberater.de



PresseKontakt / Agentur:

ec.se –

educational consulting &

student exchange GmbH

Maja Neupert

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Tel: 0228/25 90 84-13

pr(at)highschoolberater.de

www.highschoolberater.de



Datum: 06.10.2016 - 13:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1409050

Anzahl Zeichen: 2268

Kontakt-Informationen:

Firma: ec.se – educational consulting & student exchange GmbH

Ansprechpartner: Maja Neupert

Stadt: Bonn

Telefon: 022825908413



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung