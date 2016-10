Professionelles Lockout-Tagout Schulungs- und Trainingsvideo

Mit Lockout-Tagout werden Personen- und Sachschäden vermieden. MAKRO IDENT verfügt über das komplette Brady Lockout-Tagout Sortiment zzgl. dem passenden Schulungs- und Trainingsvideo.

Professionelles Lockout-Tagout Schulungs- und Trainingsvideo

(firmenpresse) - Lockout-Verriegelungen und Tagout-Kennzeichnung ist eine wichtige Sicherheitspraxis bei der Stromkreise getrennt, Ventile geschlossen, Extremtemperaturen neutralisiert und bewegliche Teile gesichert werden, damit während der Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten in die Anlage bzw. Maschine geführt wird. Auf diese Weile können Mitarbeiter ihre Arbeit mit größtmöglicher Sicherheit erledigen und für einen reibungslosen Ablauf und Weiterbetrieb sorgen.



Um Mitarbeiter über maßgebliche Gesetze und Vorschriften zu informieren, über Hilfsmittel zur Einhaltung von Vorgaben und Sicherheitsplänen zu informieren und was überhaupt Lockout-Tagout Programme sind bzw. wie diese erstellt werden können, ist bei MAKRO IDENT ein Lockout-Tagout Schulungs- und Trainingsvideo erhältlich.



Inhalt des Schulungsprogramms sind verschiedene Filme, eine Kurzanleitung sowie eine Anleitung für Ausbilder und ein Wissenstest für Mitarbeiter, die diese Schulung gesehen haben. Eine intelligente Benutzeroberfläche, einschließlich Anleitungen helfen dabei, optimale Sicherheits- und Befolgungsverfahren auszuarbeiten.



Die Anleitung für Ausbilder enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Lernthemen für alle Kapitel und Module, sowie Fragen, die zur Diskussion anregen und das Wissen der Mitarbeiter testen sollen. Mit dem Wissenstest können Mitarbeiter nach der Schulung überprüft werden, wie gut diese sich das in der Schulung vermittelte Wissen angeeignet haben. Die Ergebnisse können zu Referenzzwecken aufbewahrt werden.



Es können mit der "Eigenen Auswahl" benutzerspezifisch Filme zusammengestellt und gespeichert werden. Auch kann das komplette Filmmaterial in voller Länge zu Lernzwecken gezeigt werden.



Kapitel 1 zeigt eine Einführung in Lockout-Tagout und was dies überhaupt bedeutet und welche Gründe es für Lockout-Tagout gibt. Lockout-Vorschriften und Gesetze in Europa und weltweit sind ebenfalls enthalten.



In Kapitel 2 werden vier Fallstudien von Unfällen nach Energietyp gezeigt. Erläutert wird genau, was falsch gemacht wurde und was hätte eingesetzt werden müssen, um die jeweiligen Unfälle vermeiden zu können. Hier wird anhand der Fallstudien gezeigt, wie sinnvoll Lockout-Verriegelungen und Tagout-Warnhinweise sind.





Kapitel 3 erläutert, wie man selber Lockout-Tagout Programme erstellen kann und anwendet. Diese Hinweise und Informationen sind für Arbeitgeber und Mitarbeiter. Kapitel 4 erläutert, wie man Lockout-Tagout unter besonderen Bedingungen einsetzen kann, wie Gruppen-Lockout und wie geht man bei einem Schichtwechsel vor.



Angang 01 enthält Informationen und Anwendungsbeispiele wo und wofür Mehrzweck Lockout-Vorrichtungen wie Sicherheitsschlösser, Mehrfach-Schließbügel, Allzweck-Verriegelungssysteme und Gruppen-Verschlusskästen verwendet werden.



Die weiteren Kapitel geben genau darüber Auskunft, welche Lockout-Vorrichtungen für elektrische Anlagen, Schalttafeln usw. verwendet werden und warum, und welche Lockout-Vorrichtungen es für Kugelhähne, Ventile, Drosselklappen usw. gibt und wie diese anzubringen sind.



Weitere Informationen zum Lockout-Tagout Schulungs- und Trainigsvideo unter:

www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/loto-training.html







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lockout-tagout.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MAKRO IDENT - Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

? Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

? Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

? Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.000 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.000 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Leseranfragen:

Bussardstraße 24, 82008 Unterhaching

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 06.10.2016 - 13:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1409054

Anzahl Zeichen: 3620

Kontakt-Informationen:

Firma: MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Ansprechpartner: Angelika Wilke

Stadt: Unterhaching

Telefon: 089-615658-28



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.