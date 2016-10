World Tourism Day Conference der Vereinigten Arabischen Emirate in Ras Al Khaimah

Verpflichtung des Emirats zu barrierefreiem Reisen

Unterzeichnung Accessible Tourism Code of Good Conduct, Haitham Mattar, RAKTDA& Ivor Ambrose, EN

(firmenpresse) - Die Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) nimmt das diesjährige World Tourism Day Motto "Tourism For All" - also Tourismus und barrierefreies Reisen für alle - Ernst. Während der World Tourism Day Conference der Vereinigten Arabischen Emirate in Ras Al Khaimah hat sie einen Accessible Tourism Code of Good Conduct unterzeichnet. Damit verpflichtet sie sich, die internationalen Standards für behindertengerechtes Reisen umzusetzen. Vorgelegt und entwickelt wurde das Konzept vom European Network of Accessible Tourism (ENAT) (http://www.accessibletourism.org/). Die Vereinigung war vertreten durch ihren Präsidenten Ivor Ambrose, der auch als einer der Hauptredner der Konferenz auftrat.



Haitham Mattar, CEO der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, unterstreicht: "Unser Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren touristische Angebote und Einrichtungen für barrierefreies Reisen im gesamten Emirat umzusetzen."



Die World Tourism Day Conference der Vereinigten Arabischen Emirate im Al Marjan Island Convention Centre stand unter der Schirmherrschaft von HH Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Herrscher von Ras Al Khaimah und Mitglied des United Arab Emirate Supreme Councils. Die RAKTDA organisierte die Konferenz bereits zum zweiten Mal. Weiterhin behandelt wurden die besonderen Bedürfnisse von Familien mit kleinen Kindern und älteren Reisenden.



Ras Al Khaimah bietet Besuchern ein breites Spektrum von Erlebnissen - von 64 Kilometer langen Stränden über terrakotta-farbene Sanddünen in der Wüste bis hin zu einem 1.934 Meter hohen Gebirgsmassiv. Die reiche Kultur und 7.000 Jahre alte Geschichte belegen zahlreiche archäologische Stätten. Ras Al Khaimah ist ungefähr 1.700 Quadratkilometer groß und hat 345.000 Einwohner. Es liegt - rund sechs Flugstunden von Deutschland und rund eine Stunde Fahrtzeit von Dubai entfernt - im Norden der arabischen Halbinsel, zwischen dem Hadschar-Gebirge und dem Arabischen Golf. Weitere Informationen: http://www.rasalkhaimahtourism.com .





Die Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) wurde im Mai 2011 als Regierungsbehörde gegründet. Ihr Ziel ist es, bis Ende 2018 die Besucherzahlen auf eine Million zu steigern. Aus diesem Grund will die Behörde die Infrastruktur des Landes weiterentwickeln und Ras Al Khaimah als Weltklasse-Destination sowohl für Privat- als auch Geschäftsreisende etablieren. Sie schafft zudem nachhaltige Möglichkeiten für Investitionen und verbessert die Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung. Damit die RAKTDA diese Ziele erreichen kann, ist sie mit einer Regierungsvollmacht ausgestattet. Diese berechtigt sie, der Tourismusindustrie sowie dem Hotel- und Gastgewerbe des Emirats Lizenzen zu erteilen, die Einrichtungen zu regulieren und zu überwachen.



Ras Al Khaimah - Vereinigte Arabische Emirate - Oktober 2016



Kontakt für die Medien:

noble kommunikation, Regina Bopp, Meltem Yildiz, Telefon: +49-(0)6102-36660,

Fax: +49-(0)6102-366611, Luisenstraße 7, 63263 Neu-Isenburg,

E-Mail: info(at)noblekom.de, Download Text und weitere Infos: www.noblekom.de



Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, Neda Carrillo

Director of Corporate Communications & Public Relations

mediarelations(at)raktda.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.noblekom.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ras Al Khaimah bietet Besuchern ein breites Spektrum von Erlebnissen - von 64 Kilometer langen Stränden über terrakotta-farbene Sanddünen in der Wüste bis hin zu einem 1.930 Meter hohen Gebirgsmassiv. Die reiche Kultur und 7.000 Jahre alte Geschichte belegen zahlreiche archäologische Stätten. Ras Al Khaimah ist 1.700 Quadratkilometer groß und hat 345.000 Einwohner. Es liegt - rund sechs Flugstunden von Deutschland und rund eine Stunde Fahrtzeit von Dubai entfernt - im Norden der arabischen Halbinsel, zwischen dem Hadschar-Gebirge und dem Arabischen Golf. Weitere Informationen: http://www.rasalkhaimahtourism.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Ras al Khaimah

PresseKontakt / Agentur:

Ras al Khaimah

Meltem Yildiz

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

info(at)noblekom.de

+49 (0) 6102-36660

www.noblekom.de



Datum: 06.10.2016 - 13:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1409056

Anzahl Zeichen: 3434

Kontakt-Informationen:

Firma: Ras al Khaimah

Ansprechpartner: Meltem Yildiz

Stadt: Neu-Isenburg

Telefon: +49 (0) 6102-36660





Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung