Im Dialog: Michael Hirz im Gespräch mit Robert Habeck - Freitag, 07. Oktober 2016, 22.30 Uhr

(ots) - "Wer jetzt zu Hause bleibt, wer sich jetzt nicht um

die Politik kümmert, der verliert am Ende vielleicht alles", sagt

Grünen-Politiker Robert Habeck mit Blick auf das Erstarken

rechtspopulistischer Parteien und seine Motivation, sich als

Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagwahl 2017 zu bewerben.

Habeck, der die Flügeldiskussion in seiner Partei für überholt hält,

strebt für die Grünen eine "gesamtgesellschaftliche Rolle" an. Im

Dialog spricht Michael Hirz mit dem Vize-Ministerpräsidenten von

Schleswig-Holstein über gesellschaftspolitische Erfolge der Grünen,

über Leidenschaft und Freundschaft in der Politik.



Robert Habeck wurde 1969 in Lübeck geboren, studierte Germanistik,

Philosophie und Philologie und engagiert sich seit 2002 aktiv bei den

Grünen. Zuvor war Habeck als Schriftsteller tätig und veröffentlichte

gemeinsam mit seiner Frau zahlreiche Bücher. Seit Juni 2012 ist er

stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende,

Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume des Landes

Schleswig-Holstein. Mit seiner Bewerbung um die Spitzenkandidatur der

Grünen für die Bundestagswahl 2017 tritt Robert Habeck in Konkurrenz

zu Cem Özdemir und Anton Hofreiter.







