Der Tagesspiegel: NSU soll Berliner Synagoge ausgespäht haben

(ots) - Im Fall der Terrorzelle NSU gibt es nach

Informationen des "Tagesspiegels" (Freitagausgabe) offenbar eine

brisante Spur nach Berlin. Beate Zschäpe hat sich nach Angaben eines

Berliner Polizisten im Mai 2000 gemeinsam mit dem späteren NSU-Mörder

Uwe Mundlos in der Nähe der Synagoge in der Ryke-Straße im Stadtteil

Prenzlauer Berg aufgehalten. Das geht aus einem Beweisantrag des

Münchner Rechtsanwalts Yavuz Narin hervor. Narin vertritt im

NSU-Prozess Angehörige des im Juni 2005 in München vom NSU

erschossenen Griechen Theodoros Boulgarides. Der Anwalt geht davon

aus, dass Zschäpe und Mundlos die Synagoge ausspähen wollten, um

einen Anschlag zu verüben.



Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/rykestrasse-in-prenzlau

er-berg-nsu-soll-berliner-synagoge-ausgespaeht-haben/14650798.html



