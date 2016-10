Was im Social Web das beste Echo erzeugt: Witzige Fotos und Videos, Infografiken und Gewinnspiele (FOTO)

(ots) -

Will ein Unternehmen erfolgreichen Content im Social Web

veröffentlichen, dann sollte es hauptsächlich auf seichte Inhalte

setzen. Witzige Fotos und Videos, Infografiken und Gewinnspiele

kommen bei den Usern besonders gut an. Zu diesem Ergebnis kommt der

PR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. Mehr als 650 Fach-

und Führungskräfte aus der PR-Wirtschaft haben an der Umfragereihe

mitgemacht.



Das wird nicht jeden Unternehmenslenker begeistern: Die User im

Social Web beschäftigen sich mit einer Marke immer dann besonders

intensiv, wenn seichter Content veröffentlicht wird. An harten Fakten

aus Fachartikeln und Pressemitteilungen ist nur eine Minderheit

interessiert. Auch die viel gepriesene Live-Kommunikation hat einen

eher geringen Stellenwert für die Konsumenten.



Im Rahmen des PR-Trendmonitors haben news aktuell und Faktenkontor

bei den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen und bei

PR-Agenturen nachgefragt, mit welchen Inhalten sie das beste Echo im

Social Web erzielen.



1. Witzige Fotos und Videos (57 Prozent)

2. Infografiken (39 Prozent)

3. Gewinnspiele (38 Prozent)

4. Thematische Kampagnen (36 Prozent)

5. Umfrageergebnisse (34 Prozent)

6. Blogbeiträge (32 Prozent)

7. Interviews (32 Prozent)

8. Live-Kommunikation (25 Prozent)

9. Pressemitteilungen (24 Prozent)

10. Fachartikel (24 Prozent)



Quelle: PR-Trendmonitor

Befragungszeitraum: Erstes Quartal 2016

Methode: Online-Befragung







Pressekontakt:

news aktuell GmbH

Jens Petersen

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 040/4113 - 32843

petersen(at)newsaktuell.de

http://twitter.com/jenspetersen



Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

news aktuell GmbH bester-content-im-social-web-scrollversion.jpg bester-conte

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 12:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1409060

Anzahl Zeichen: 1997

Kontakt-Informationen:

Firma: news aktuell GmbH bester-content-im-social-web-scrollversion.jpg bester-conte

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 19 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung