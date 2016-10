Braincourt expandiert: München als weiteren Standort eröffnet

Die ersten Mitarbeiter am Standort München. V.l.n.r.: S. Dögen, M. Müller, P. Arnold und G.Endres

(firmenpresse) - Leinfelden, 14.09.2016 – Das Stuttgarter Beratungsunternehmen Braincourt vergrößert sich und hat einen dritten Standort eröffnet. Das Unternehmen expandiert in die bayrische Landeshauptstadt München und das aus gleich zwei Gründen: Um näher an aktuellen und zukünftigen Kunden in Bayern und Österreich zu sein, sowie um für neue Mitarbeiter aus diesen Regionen noch attraktiver zu werden.



Günter Hauser, Geschäftsführer bei Braincourt meinte zu diesem Schritt: „Wir haben uns ganz gezielt für München als neuen Standort entschieden. Neben der ständigen Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios ist es für uns ebenfalls sehr wichtig, unseren Markt weiterzuentwickeln. In diesem Sinne ist die Gründung des neuen Standortes ein bedeutender Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie.“



München ist als Landeshauptstadt Bayerns ein pulsierender Wirtschafts-, Kultur- und Messestandort. Zusätzlich sind dort zahlreiche Hochschulen und bedeutende Unternehmen zu finden. Auch im Blick auf Nachwuchskräfte ist der neue Standort eine sinnvolle Wahl für die Weiterentwicklung von Braincourt. Mittlerweile zählt das Beratungsunternehmen ca. 70 feste Mitarbeiter. „Wir wählen unsere Schritte mit Bedacht und mit Blick in die Zukunft. Wir stellen Mitarbeiter ein um sie langfristig an Braincourt zu binden, denn fokussiertes Wachstum sichert unseren Unternehmenserfolg“ erklärt Markus Staudenmayer, Geschäftsführer der Braincourt GmbH.



Der Münchener Standort im Stadtteil Schwabing ist noch jung aber bereits kräftig in Projekten involviert. Weitere Mitarbeiter am neuen Standort werden in den kommenden Monaten hinzukommen, prognostiziert das Unternehmen.





Das Beratungsunternehmen Braincourt ist seit dem Jahr 2000 spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von Controllingsystemen zur Unternehmenssteuerung sowie auf die Planung und Steuerung von Projekten im Bereich IT und Organisationsentwicklung. Mit ca. 70 Mitarbeitern an den Standorten Stuttgart, Düsseldorf und München unterstützt Braincourt durch herstellerunabhängige Beratung und Umsetzung ihre Kunden bei der Steigerung der Unternehmensleistung durch Corporate Performance Management, Projekt Management, Business Process Management, Change Management sowie Digitalisierung/Industrie 4.0.

Kundenorientierte Lösungen, individuelle Beratung und die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Lösungen gehören zu den Grundsätzen von Braincourt. Durch ihr fachliches und technisches Know-how sind die Berater von Braincourt sowohl für Fach- als auch für IT-Abteilungen ein gefragter Ansprechpartner. Weitere Informationen auf www.braincourt.com



Rebecca Doll

Marketing & Kommunikation



Managementberatung & Informationssysteme

Fasanenweg 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

T +49 711 75 85 80 43

F +49 711 75 85 80 80

Rebecca.Doll[at]braincourt.com



