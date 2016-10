Schmidt / FREIE WÄHLER kritisiert unfaire Sozialpolitik der Bundesregierung

(ots) - Bundesfinanzminister Schäuble hat für die kommenden

zwei Jahre eine Erhöhung des Kindergeldes um jeweils zwei Euro pro

Monat angekündigt. Zusätzlich soll der Grundfreibetrag in 2017 um 170

Euro und im Jahr 2018 um noch einmal 200 Euro steigen. Der

Kinderfreibetrag steigt dabei jeweils nur um 110 Euro (2017) bzw. 100

Euro (2018).



"Diese schwarz-rote Kindergelderhöhung ist ein schlechter Witz",

so die Sozialexpertin der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, Gabi

Schmidt: "Vor allem Familien mit geringem Einkommen und

Alleinerziehenden ist damit kaum geholfen. Währenddessen profitieren

von der Steuersenkung durch Erhöhung der Grund- und Kinderfreibeträge

vor allem die Besserverdienenden." Denn für diese falle die

monatliche Nettoentlastung durch den Kinderfreibetrag höher aus als

das Kindergeld, so Schmidt.



Die Landtagsabgeordnete aus dem mittelfränkischen Uehlfeld, die

auch Mitglied der Kinderkommission des Bayerischen Landtags ist,

stellt sich damit an die Seite zahlreicher Verbände wie

beispielsweise des Deutschen Kinderhilfswerks und betont: "Im

Bundeshaushalt wäre genügend Geld da, um Kinder und Familien endlich

vernünftig zu entlasten. Statt diese Mittel engagiert einzufordern,

kehrt die CSU erneut mit einem mageren Verhandlungsergebnis nach

Bayern zurück."



Neben einer spürbaren Erhöhung des Kindergeldes schlagen die

FREIEN WÄHLER vor, weiter in den Ausbau und in die Finanzierung von

Betreuungseinrichtungen zu investieren. "Wenn Kinder aller

Altersklassen ganztags und in den Ferien betreut und unterrichtet

werden, wäre dies eine echte Entlastung für Familien und

Alleinerziehende. Denn gerade Kinder profitieren in ihrer Entwicklung

sehr von einem hochwertigen und zeitlich entzerrten Bildungs- und

Betreuungsangebot", erklärt Schmidt.







Pressekontakt:

Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion



im Bayerischen Landtag

Dirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 München

Tel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper(at)fw-landtag.de



Original-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.10.2016 - 14:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1409117

Anzahl Zeichen: 2357

Kontakt-Informationen:

Firma: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung