ZDF zeigt Zweiteiler "Familie!" mit Iris Berben, Jürgen Vogel und Anna Maria Mühe in den Hauptrollen (FOTO)

"Familie!" ist ein Sittengemälde um Leben und Identität, bei dem

unterschiedlichste Charaktere und Interessen aufeinanderprallen. Das

ZDF präsentiert den Zweiteiler um ein dunkles Familiengeheimnis und

eine moderne Patchwork-Familie am Montag, 10., und Mittwoch, 12.

Oktober 2016, jeweils um 20.15 Uhr. Regie führte Dror Zahavi nach der

Idee und dem Drehbuch von Rainer Berg in Überarbeitung von Johannes

Rotter. Neben Iris Berben, Jürgen Vogel und Anna Maria Mühe spielen

Katharina Thalbach, Natalia Belitski, Marie Anne Fliegel, Bernhard

Schir, Andreas Guenther, Werner Wölbern, Andreas Pietschmann und

andere. "Familie!" ist eine ZDF-Auftragsproduktion, Produzenten sind

Oliver Berben und Jan Ehlert (MOOVIE).



Sternekoch Lennart (Jürgen Vogel) bringt durch die Geburt seines

ersten Kindes zwar drei Generationen seiner Familie zusammen, aber

sein Leben gerät völlig aus dem Gleichgewicht. Plötzlich taucht seine

Mutter, die renommierte Hamburger Anwältin Lea Behrwaldt (Iris

Berben), wieder auf. Sie freut sich über Lennarts Entscheidung für

ein klassisches Familienleben. Doch Lennart weiß nicht, ob er das

überhaupt will. Liebt er Mel (Anna Maria Mühe), die Mutter seiner

Tochter, oder Nida (Natalia Belitski), mit der er eine Affäre hat?

Während er noch mit sich hadert, verlässt ihn Nida. Dann verliert er

auch noch seinen Restaurant-Stern. In derselben Nacht verunglückt er

schwer. Während er im Koma liegt und mit dem Tod ringt, kämpfen Lea,

Mel und Nida um den Erhalt des Restaurants und der Familie. Lennart

erscheinen im Koma verdrängte Bilder aus der Vergangenheit. Wer ist

er wirklich? Als er wieder aufwacht, konfrontiert er seine Mutter mit

seinen Fragen - doch diese blockt ab. Denn ein dunkles

Familiengeheimnis betrifft vor allem auch ihr Leben.



https://presseportal.zdf.de/pm/familie/



Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell



