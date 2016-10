Der Tagesspiegel: Grüne kritisieren Altkanzler Schröder

(ots) - Das neue Engagement von Altkanzler Gerhard Schröder

beim Energieunternehmen Nord Stream 2 stößt auf Kritik. Der

SPD-Politiker ist seit Ende Juli Verwaltungsratschef des

Unternehmens, das derzeit vollständig im Besitz des russischen

Energiekonzerns Gazprom ist. Schröder verstärke sein Engagement bei

Gazprom genau in dem Moment, in dem "alle Welt erörtert, wie

Russlands Energieexporte Russlands Kriegsexporte finanzieren", sagte

der Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei und Europaabgeordnete

Reinhard Bütikofer dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



