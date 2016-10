Braun Standmixer JB 5160 ist Testsieger bei Stiftung Warentest

(Neu-Isenburg, Oktober 2016) Großartiges Ergebnis für Braun: Beim Standmixer-Vergleich der Stiftung Warentest hat der Braun Standmixer JB 5160 als Einziger in der Kategorie „Mixer bis 1000 Watt“ die Gesamtnote „gut“ (2,1) erhalten und ist damit das am besten bewertete Gerät dieser Kategorie. Für seine Haltbarkeit ist er sogar mit einer glatten „1,0“ bewertet worden. Im Vergleich zu den kleinen Smoothie-Mixern punktet der modern designte Standmixer JB 5160 aus der „IdentityCollection“ mit einem großen Fassungsvermögen und mit seiner Vielseitigkeit in Bezug auf Zubereitungsmöglichkeiten. So kann er beispielsweise auch Eis zerkleinern und – dank ThermoResist-Glasaufsatz – problemlos heiße Suppen pürieren. Intelligente, voreingestellte Programme sparen dabei Zeit und machen die Nutzung des Mixers spielend einfach.

(FOTO: Braun Household) Der neue Braun Standmixer JB5160 in Schwarz in der Vorderansicht auf schwarz

(firmenpresse) - Von 17 getesteten Geräten aus den Bereichen Smoothie-Mixer, Mixer bis 1000 Watt und Hochleistungsmixer mit mehr als 1000 Watt sind sechs als gut, sechs als befriedigend, vier als ausreichend und eins als mangelhaft eingestuft worden. In die Benotung flossen verschiedene Aspekte ein. Dabei machte die Bewertung der Zubereitungsmethoden mit 40 % den größten Anteil am Gesamtergebnis aus. Mit allen Standmixern wurden ein grüner Smoothie, ein Eismixgetränk, Mayonnaise, Pfannkuchenteig, Nussmus, Babybrei und eine kalte Gemüsesuppe zubereitet. Eis-crushen und das Hacken von Zwiebeln und Petersilie standen ebenfalls auf dem Testprogramm. In die Gesamtwertung flossen zudem die Handhabung mit 25 %, Haltbarkeit mit 15 %, Verträglichkeit für Umwelt und Gesundheit mit 10 % und der Sicherheitsaspekt mit 10 % ein. „Wir sind besonders stolz auf die Langlebigkeit unserer Geräte. Der Braun JB 5160 sowie alle anderen Geräte aus dem Hause Braun werden mit höchstem Qualitätsanspruch gefertigt“, sagt Andrea Lotz, Product Marketing Manager bei Braun. „Dass die unabhängige Stiftung Warentest nun zu einem so positiven Urteil kommt, sehen wir als Bestätigung, die uns sehr freut“, ergänzt Lotz.



Unverbindliche Preisempfehlung:

Braun JB 5160 (erhältlich in den Farben Schwarz oder Weiß), 149,99 Euro





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.public-star.de/de/content/braun-standmixer-jb-5160-ist-testsieger-bei-stiftung-warentest



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über De’Longhi:

Der italienische Elektrokonzern De’Longhi S.p.A. gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Mehr als 6.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2015 über 1,89 Milliarden Euro Umsatz. Vom italienischen Treviso aus verkauft das Unternehmen seine Produkte weltweit, in über 100 Ländern. Das Sortiment umfasst Hunderte verschiedener Artikel, von der Espressomaschine über Bodenpflege bis hin zu mobilen Klimageräten. Seit 2001 gehört die Kenwood Appliances Plc. vollständig zu De’Longhi und die Aktien des Unternehmens werden an der Mailänder Börse gehandelt. 2012 erwarb De’Longhi von Procter & Gamble die Markenrechte an den Haushaltsgeräten der Traditionsmarke Braun.



Die De’Longhi Deutschland GmbH beschäftigt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main rund 130 Mitarbeiter. Solide aufgestellt in den vier Geschäftssparten Heizen/ Klimageräte/Luftbehandlung, Bügeln/Bodenpflege, Espresso/Kaffee und Food-Preparation, konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich steigern, im Jahr 2015 auf 239 Millionen Euro. Das Unternehmen vertreibt Premiummarkenprodukte von De’Longhi, Kenwood und Braun und setzt im deutschen Markt auf eine Dreimarkenstrategie aus einer Hand.



Informationen über die Unternehmen der De’Longhi Group sind auf den Websites www.delonghi.de, www.kenwoodworld.de und www.braunhousehold.de abrufbar.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Pressestern

PresseKontakt / Agentur:

Deutscher Pressestern

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

www.deutscher-pressestern.de



Romy Cutillo

E-mail: r.cutillo(at)public-star.de

Tel.: +49 611-39539-14

Datum: 06.10.2016 - 15:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1409135

Anzahl Zeichen: 2132

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Pressestern

Ansprechpartner: Romy Cutillo

Stadt: 65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611-39539-14



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung