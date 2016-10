„Miss USA“ wird Taufpatin der Carnival Vista – Nach Europasaison großer Empfang für das Flaggschiff von Carnival Cruise Line in New York

München – Deshauna Barber, amtierende „Miss USA“, wird Patin der Carnival Vista, dem jüngsten Flottenmitglied von Carnival Cruise Line. Im Rahmen eines großen Events im Hafen von New York soll die 26jährige am 4. November das Flaggschiff des Marktführers taufen.

Deshauna Barber, Taufpatin der Carnival Vista

(firmenpresse) - Anschließend unternimmt das 3.936 Passagieren Platz bietende Kreuzfahrtschiff von Big Apple aus zwei elftägige Karibikfahrten, ehe es in seinem neuen Heimathafen Miami stationiert wird.



Während die Carnival Vista damit ihre Premiere in der Neuen Welt feiert, ist sie in europäischen Gewässern keine Unbekannte. Seit Fertigstellung auf der italienischen Fincantieri-Werft im Frühjahr dieses Jahres war sie bereits auf verschiedenen Mittelmeerrouten unterwegs. Zu ihrer vorerst letzten Europa-Kreuzfahrt bricht sie am 21. Oktober auf, ehe anschließend die Atlantiküberquerung mit Ziel New York ansteht.



Dort erwartet die Carnival Vista ein großer Empfang. Mit Carrie Underwood wird u.a. ein gefeierter Country-Music-Star anlässlich der Taufe ein Privatkonzert geben, zu dem Carnival auch hunderte Familien von Armeeangehörigen eingeladen hat. Ohnehin steht der Event ganz im Zeichen der „Operation Homefront“, einer Organisation, die sich um US-Soldaten und deren Familien kümmert.



Da passt es dann auch gut, dass Taufpatin und Miss USA Deshauna Barber im Hauptberuf als Logistics Commander in der US Army dient.





Über Carnival Cruise Line



Mit 25 Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Carnival Horizon) und jährlich über 4,5 Mio. Passagieren ist Carnival Cruise Line eine der zwei größten Kreuzfahrt-Reedereien weltweit. Jüngstes Flottenmitglied ist die Carnival Vista (3.939 Passagiere), die Anfang Mai dieses Jahres ihre Jungfernfahrt absolvierte. Im März 2018 wird mit der Carnival Horizon ein weiterer Neubau folgen. Für 2020 und 2022 ist die Indienststellung von zwei weiteren Kreuzern terminiert.



