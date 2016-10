Modulares Design kann beides sein: hochwertig und schnell

Entgegen der allgemeinen Meinung kann der Planungsprozess für

industrielle Holzbauprozesse beides sein: hochwertig und schnell. Die

Vorteile des modularen Designs sind eindeutig: Maßgenaue Holzelemente

können sowohl den technischen Designprozess als auch die

Zusammenarbeit zwischen den Partnern verbessern.



Vorgefertigte Holzelemente ermöglichen ein schnelles, effizientes

und einfaches Design ohne Qualitätsverlust. Die Berichte über die

Vorteile dieser intelligenten Konstruktion sind überzeugend: In einer

Studie über Unternehmen, die neuartige Konstruktionsmethoden

angewandt haben, berichten 84 % von einer besseren

Konstruktionsqualität und 80 % von einer höheren Kundenzufriedenheit.

"Wir brauchen eine effizientere Herangehensweise in Sachen

Gebäudedesign, da die Zahl der Menschen weltweit, die eine Unterkunft

benötigen, täglich um 90.000 wächst. Im Gegenzug profitieren

Architekten von kürzeren Designzeiten, da jeder Architekt mehr

Projekte pro Jahr abwickeln kann", erklärt Matti Kuittinen, Architekt

und Forscher an der Aalto University.



Es sind die operativen Phasen am Anfang eines Projektes, bei denen

ein Großteil der Qualität und des Werts eines Projektes entweder

gesichert oder verloren wird.



"Aufgrund von begrenztem Platz oder anderen Beschränkungen ist

häufig eine sehr schnelle Umsetzung nötig. Die Leichtigkeit von Holz

war für uns ein entscheidender Punkt, warum wir für diese

anspruchsvollen Anwendungen Holzelemente gewählt haben", erläutert

die Architektin Fabienne Bulle von Fabienne Bulle architecte &

associés.



Vorteil für Designer: die Maßgenauigkeit von

Kerto®-Furnierschichtholz





Wenn die Geschwindigkeit der Planung erhöht wird, muss besonders

auf die Qualität geachtet werden. Übertriebene Eile führt häufig zu

Planungsfehlern, die ein entscheidender Grund für Bauverzögerungen

sein können.



Holzwerkstoffe wie Kerto®-Furnierschichtholz weisen eine höhere

Maßgenauigkeit auf als Materialien wie Beton oder Stahl, wenn die

Temperatur eine Rolle spielt. Das bedeutet für den Designer, dass die

Verwendung von Holzelementen einen echten Unterschied bei der

Optimierung des Designprozesses ausmacht. Und das ohne jeden

Qualitätsverlust.



"Als Architekt schätze ich die technische und schöpferische

Qualität, die Kerto bietet. Wie beim Nähen oder Schneidern werden

absolut innovative und sorgfältige Zuschnitte ermöglicht", so Bulle.



Einen schnellen und reibungslosen modularen Designprozess

ermöglichen



Bauen mit Holz muss kein mühsamer und zeitintensiver Prozess sein.

Technische Vorteile wie das Building Information Modeling (BIM)

helfen dabei, den Designprozess zu verbessern.



Ein unzureichender Informationsaustausch zwischen dem Kunden, dem

Bauunternehmer und den verschiedenen Planungsinstanzen, die an

demselben Projekt arbeiten, kann ebenfalls zu Problemen führen.



"Die Verwendung von vorgefertigten Produkten beim Design ist eine

Möglichkeit, die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Statt jedes Mal

Designs von neuem zu entwickeln, können vorgefertigte Elemente

verwendet werden. Dies ermöglicht eine reibungslosere Zusammenarbeit,

beschleunigt den Designprozess und verhindert Fehler", meint Matti

Kuittinen.



Kurzer Überblick über die wichtigsten Designwerkzeuge



- Building Information Modeling

(http://www.metsawood.com/uk/Tools/BIM/Pages/BIM.aspx) hilft dabei,

das Beste aus Holzprodukten herauszuholen. Viele Holzwerkstoffe von

Metsä Wood sind als BIM-Objekte erhältlich.

- Kalkulationssoftware wie Finnwood (http://www.metsawood.com/de/down

loads/Finnwood/Pages/default.aspx?z=7426c81a-a080-4a46-9749-1d272d6

a4d32) und Finnframe (http://www.metsawood.com/global/Tools/Finnfra

me/Pages/default.aspx) unterstützen strukturelles Design und

steigern die Ressourceneffizienz.

- Produkterläuterungen zum Thema Umwelt von Metsä Wood (http://www.me

tsawood.com/global/news-media/News/Pages/Environmental-declarations

-for-wood-products-are-an-important-tool-in-customer-work.aspx)

liefern grundlegende Informationen über die Umweltfreundlichkeit

von Kerto®-Furnierschichtholzprodukten. Dies hilft dabei, den

Ansprüchen umweltfreundlicher Beschaffung gerecht zu werden.



Über Metsä Wood



Metsä Wood stellt wettbewerbsfähige und umweltfreundliche

Holzprodukte für die Baubranche, industrielle Kunden und

Vertriebspartner her. Wir fertigen unsere Produkte aus nordischem

Holz, einem nachhaltigen Rohstoff von höchster Qualität. Der

Jahresumsatz betrug 2015 0,9 Milliarden Euro und wir beschäftigen

etwa 2.000 Mitarbeiter. Metsä Wood gehört zur Metsä Group.







