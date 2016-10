Aktuelle Seminar Termine Herbst Winter 2016/ 2017. Kommunikationstrainings, Konfliktmanagement Seminare und Rhetorikkurse wieder bundesweit im Angebot



Kompakttraining GmbH & Co.KG bietet auch im Herbst/ Winter 2016/ 2017 wieder Seminare zum Thema Rhetorik, Kommunikation, Gesprächsführung und Konfliktmanagement an. Die offenen Seminare finden in allen deutschen Metropol-Regionen statt

(firmenpresse) - Konfliktmanagement Seminare, Kommunikationstraining Praxiswissen Schulungen und Rhetorik-Kurse, wie sie Kompakttraining GmbH Co.KG anbietet, trainieren die individuellen kommunikativen und rhetorischen Fertigkeiten, schulen die Selbstwahrnehmung, stärken die Selbstsicherheit sowie die Fähigkeit sich in der beruflichen Praxis kommunikativ fair zu behaupten und durchzusetzen.



In der Arbeitswelt kommt es mehr denn je darauf an, souverän und sicher aufzutreten, sich einfach und verständlich auszudrücken und in den unterschiedlichsten Situationen Gesprächsthemen auf den Punkt bringen zu können. Darüber hinaus trainieren die Rhetorik und Gesprächsführungs-Seminare, wie man seine eigene Meinung sicher vertritt und seine Schlagfertigkeit und Überzeugungskraft stärkt und dennoch respektvoll miteinander umgeht.



Für die besonders praxistauglichen Seminarkonzepte erhalten die angestellten Kommunikationstrainer und Kommunikationstrainerinnen regelmäßig beste Bewertungen durch die Seminargäste.



Insbesondere der hohe Übungsanteil, die beschränkte Anzahl an Seminarteilnehmern, die interaktive Seminargestaltung, ohne Powerpoints sowie die individuellen Videoanalysen mit Einzel-Feedback werden von den Seminargästen besonders positiv heraus gestellt.



Besonders attraktiv für die Seminargäste: Die Schulungen finden stets vor Ort an zentralen Orten in den wichtigsten deutschen Großstädten, stets Nähe Hauptbahnhof statt. Das spart für die Seminargäste Reisezeit und senkt erheblich die Reisekosten.



Aktuelle Termine dieser wirkungsvollen Seminare zum Thema Kommunikation und Rhetorik finden sie hier.

Kompakttraining.de Akademie aus Hamburg



Wir sind DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und nehmen die Qualitätskontrolle unserer festangestellten Seminarleiter sehr ernst. Jedes Seminar schließt mit einer Kurs- und Trainerbewertung ab. Eine Teilnehmerbefragung 360 Tage nach der Seminarveranstaltung prüft wie das vermittelte Wissen im Arbeitsalltag umgesetzt werden konnte.

Seminare für alle Karrierestufen und Branchen



Wir bieten für Berufsanfänger, Mitarbeiter, Fachkräfte und Führungskräfte aller Branchen eine bewährte, praxisorientierte Wissensvermittlung durch interaktive Seminare in kleinen Lerngruppen an. Unsere Schulungsangebote orientieren sich dabei an dem Reifegrad der Zielgruppe zum Thema.

Unser Angebot umfasst alle klassischen Schulungsthemen



Unser Seminarprogramm konzentriert sich auf die Qualifizierung von einzelnen Mitarbeitern und Teams rund um soziale Fertigkeiten (Soft skills) und Management Kompetenzen. Insbesondere bieten wir Kurse zu den Themen:



Projektmanagement & Projektplanung

Mitarbeiterführung & Personalführung

Zeitmanagement & Selbstmanagement

Telefontraining Kundenbetreuung und Kundenservice

Vertriebstraining & Verkaufstraining

Kommunikationstraining & Rhetorikkurse

Moderationstraining & Besprechungsleitung

Präsentationstraining & Vortragstechniken

Kommentare zur Pressemitteilung