Am Samstag findet der Börsentag Berlin 2016 statt

(firmenpresse) - An diesem Wochenende ist es soweit: Der Börsentag Berlin 2016 öffnet im Ludwig-Erhard-Haus seine Türen und bietet geballte Finanzkompetenz für die Hauptstadt. Die Messe mit mehr als 80 Ausstellern und spannenden Vorträgen zeigt, dass sinnvolle Geldanlage auch in Zeiten niedriger Zinsen noch möglich ist.



Das Thema Finanzbildung wird in Deutschland leider immer noch viel zu sehr vernachlässigt, dabei wird es immer wichtiger, sich Gedanken über sinnvolle Geldanlagemöglichkeiten zu machen. Meldungen über sinkende Renten und die nicht enden wollende Nullzinspolitik zeigen die steigende Relevanz dieses Themas. Der Börsentag Berlin hat es sich seit 2012 zur Aufgabe gemacht, einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der Geldanlage zu geben und die Finanzbildung in der Hauptstadt auf ein neues Level zu heben.



Auch in diesem Jahr wird der Börsentag Berlin 2016 dieser Maxime gerecht und zeigt am Samstag. Den 08. Oktober 2016 mit mehr als 80 Ausstellern und über 50 spannenden Vorträgen, dass man sich nicht davor scheuen braucht, seine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Ob konservativer Anleger oder Daytrader, Anfänger oder Fortgeschrittener - beim Börsentag Berlin 2016 findet jeder das richtige Finanzprodukt für die eigenen Bedürfnisse.



Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte der Börsentag Berlin 2016 wieder die Größen der Finanzszene für sich gewinnen. In diesem Jahr werden Mick Knauf und Markus Koch die Besucher an ihrem umfassenden Wissen über die Börse teilhaben lassen. "Wir arbeiten das ganze Jahr daran, den Besuchern eine spannende und gewinnbringende Messe zu präsentieren und sind uns sicher, dass uns das mit dem Börsentag 2016 erneut gelungen ist", erklärt Kent Gaertner, Geschäftsführer von Mitveranstalter Quadriga Communication GmbH und Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und ebenfalls Mitveranstalter fügt hinzu: "Jetzt freuen wir uns auf eine spannende Messe und viele interessierte Besucher."



Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren findet der Börsentag Berlin 2016 im Ludwig-Erhard-Haus in fußläufiger Entfernung des Bahnhofs Zoologischer Garten statt. Ab 9.30 Uhr sind die Türen geöffnet. Um 17.00 Uhr endet die Veranstaltung. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Weitere Informationen sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.





Über die Quadriga Communication GmbH

Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.



Über die B2MS GmbH

B2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume, in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Produkten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.quadriga-communication.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

*

Dies ist eine Pressemitteilung von

Quadriga Communication GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Quadriga Communication GmbH

Kent Gaertner

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

gaertner(at)quadriga-communication.de

030-30 30 80 89 13

http://www.quadriga-communication.de/



Datum: 06.10.2016 - 16:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1409196

Anzahl Zeichen: 3497

Kontakt-Informationen:

Firma: Quadriga Communication GmbH

Ansprechpartner: Kent Gaertner

Stadt: Berlin

Telefon: 030-30 30 80 89 13





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung