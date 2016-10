Telefontraining Seminare wieder sehr erfolgreich. SEHR GUT (1,4) für Telefonschulungen bundesweit. Neue aktuelle Termine Herbst/ Winter 2016/ 2017



Offene Telefontraining Tageskurs Seminare bestens bewertet vom Mittelstand in 2016 / Telefonkommunikation und Telefonverhalten Seminare für die Berufspraxis bewähren sich neuerlich mit dem interaktiven Seminarkonzept mit Telefonübungsanlage

(firmenpresse) - Kompakttraining GmbH & Co.KG Telefontraining Seminar haben sich in der beruflichen Weiterbildung und Personalentwicklung von Mitarbeitern mittelständischer Betriebe erfolgreich seit Jahren etabliert. Die Telefonschulungen sind bestens geeignet für die Telefon-Arbeit im Kundendienst bzw. Kundenservice sowie die Arbeit am Empfang.



Die fest angestellten Telefontrainer und Telefontrainerinnen können auf beste Kundenbewertungen im Marktsegment KMU verweisen und erhalten viele Teilnehmer Empfehlungen.



Diese Telefon Seminare bieten eine einzigartige Effektivität bei auch für beschränkte Weiterbildungsbudgets. Denn an gerade einmal einem Tag werden Mitarbeiter in diesem Telefon Praxistraining an einer Telefonübungsanlage fit gemacht und müssen dazu nicht weit anreisen. Die Telefon Seminare finden schließlich regelmäßig vor Ort in allen großen Metropol-Regionen Deutschlands statt.



Inhalte der Telefonschulungen sind insbesondere das professionelle berufliche Telefonverhalten sowie die richtige Gesprächsführung bei der Kundenbetreuung und im Kundenservice am Telefon mittelständischer Unternehmen.



Besondere Schwerpunkt Themen sind dabei die interaktive verbindliche Telefonkommunikation und die reaktive Gesprächsführung beim Beschwerdemanagement.



Die Telefonschulung bietet eine ideale Einarbeitung für neue Mitarbeiter im Bereich Kundenservice, Kundenbetreuung sowie Telefonzentrale und Sekretariate.



Die aktuellen Kurs Termine für die Telefontraining Seminare im Herbst finden Sie hier:

https://www.kompakttraining.de/seminare/telefontrainings/



Die Kompakttraining Seminare finden stets in der Stadtmitte statt, sind in der Gruppengröße auf maximal 8 Teilnehmer beschränkt und garantieren eine interaktive Kurs Durchführung ohne Powerpoint Show.



Der attraktive Teilnehmerfestpreis von € 420.- zzgl.MwSt. beinhaltet darüber hinaus eine Verpflegung während der Schulung, Teilnehmerunterlagen und ein Zertifikat.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kompakttraining.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kompakttraining.de Akademie aus Hamburg



Wir sind DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und nehmen die Qualitätskontrolle unserer festangestellten Seminarleiter sehr ernst. Jedes Seminar schließt mit einer Kurs- und Trainerbewertung ab. Eine Teilnehmerbefragung 360 Tage nach der Seminarveranstaltung prüft wie das vermittelte Wissen im Arbeitsalltag umgesetzt werden konnte.

Seminare für alle Karrierestufen und Branchen



Wir bieten für Berufsanfänger, Mitarbeiter, Fachkräfte und Führungskräfte aller Branchen eine bewährte, praxisorientierte Wissensvermittlung durch interaktive Seminare in kleinen Lerngruppen an. Unsere Schulungsangebote orientieren sich dabei an dem Reifegrad der Zielgruppe zum Thema.

Unser Angebot umfasst alle klassischen Schulungsthemen



Unser Seminarprogramm konzentriert sich auf die Qualifizierung von einzelnen Mitarbeitern und Teams rund um soziale Fertigkeiten (Soft skills) und Management Kompetenzen. Insbesondere bieten wir Kurse zu den Themen:



Projektmanagement & Projektplanung

Mitarbeiterführung & Personalführung

Zeitmanagement & Selbstmanagement

Telefontraining Kundenbetreuung und Kundenservice

Vertriebstraining & Verkaufstraining

Kommunikationstraining & Rhetorikkurse

Moderationstraining & Besprechungsleitung

Präsentationstraining & Vortragstechniken

