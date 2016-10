3 Nächte – 3 Konzerte: Das DKK-Livemusik-Wochenende

Frankfurt am Main, 6. Oktober 2016. Vom 13- bis 15. Oktober erwartet alle Musik-Hungrigen ein DKK-Wochenende der Extraklasse: 3 Nächte, 3 Konzerte! Den Auftakt macht am Donnerstag die schottische Rockband Little Eye. Am Freitag geht es dann mit dem Frankfurter Quartett A Certain Grey weiter und den krönenden Abschluss liefert die Punkrockband Capulco.

(firmenpresse) - Little Eye:

Die Rockband Little Eye überquert den Ärmelkanal und macht am Donnertag, den 13. Oktober Halt auf der DKK Bühne. Die Band wurde 2008 von Allan, Euan, Marcus und Jay aus Glasgow gegründet. 2014 traten Little Eye neben Größen wie den Red Hot Chili Peppers, The Waterboys und Kings Of Leon auf dem Isle Of Wight Festival auf. Bei ihrem DKK-Konzert haben die vier Schotten unter anderem ihre neue Single Something Out Of Nothing im Gepäck.



A Certain Grey:

Nize (Vocals), Christof (Drums), Stefan (Bass) und Christian (Guitar) sind A Certain Grey. Die Frankfurter alternative Rockband spielt am Freitag, den 14. Oktober im DKK. Bereits 2014 rockten die Vier die DKK-Bühne mit deftigen Riffs, bisweilen brachialen Rhythmen und Stimmgewalt.

Das Beste: Der Eintritt ist frei!



Capulco

Die Punkrockband Capulco kann auf sagenhafte 15 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Seit 2001 blieben die Frankfurter Peco, Ben, Hendrick und Tim stets in der gleichen Besetzung. Für Überraschungen sorgen die Vier meistens mit ihren Bühnenoutfits. Live, ungebügelt, durstig und ungesund werden Sie am Samstag, den 15. die DKK-Bühne stürmen.



DKK-Livemusik-Wochenende vom 13. – 15. Oktober 2016







Mit seiner fast 30-jährigen Geschichte ist der Dreikönigskeller (DKK) eine feste Größe im Frankfurter Nachtleben. Die Kult-Location in Sachsenhausen steht für Musikvielfalt pur – vom DKK-typischen Rockabilly-Sound über Garage bis hin zu Blues und Rock. Und das nicht nur elektronisch: Im DKK schätzt man noch das gute alte Vinyl, zudem sind regelmäßig Live-Acts zu Gast in den 400 Jahre alten Mauern. Künstler und Bands aus aller Welt haben bereits auf der kleinen Kellerbühne gestanden und auch Shows wie Burlesque und Kabarett gehen im DKK On Stage. Eindeutiger Kultfaktor neben dem legendären Totenkopf-Zapfhahn: Um Gäste, Getränke, Musik und Technik kümmert sich DKK-Urgestein Niko Collischonn. Wer im DKK feiern möchte, kann den Keller auch als Eventlocation für private Feiern oder Firmen-Events anmieten, auf Wunsch inklusive Erdgeschoss mit Premium-Blick Blick auf Main und Eisernen Steg.

Dreikönigskeller Frankfurt

