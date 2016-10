IT trifft Marketing

Weiterbildung von Experten

(firmenpresse) - Zwei Experten, eine Gemeinsamkeit: die zielgerichtete Kundenbetreuung im Weiterbildungsmarkt. Was als eine lockere Projekttätigkeit begonnen hat, hat sich zu einer Kooperation zweier Spezialisten entwickelt.



"IT trifft Marketing" - SoftEd Systems trifft das Deutsche Institut für Marketing. Die beiden Weiterbildungsexperten auf ihren jeweiligen Feldern verknüpfen ihr Wissen: Die weitreichenden Kompetenzen von SoftEd Systems im Bereich IT und das ausgeprägte Fachwissen des Deutschen Institut für Marketing im Marketing- und Vertriebsumfeld ermöglichen die zielgerichtete Bearbeitung des Weiterbildungsmarktes aus Spezialisten.



Da Marketing, und insbesondere Online-Marketing, nicht ohne Online-Kanäle auskommt, ist heutzutage mehr IT-Wissen in Marketingabteilungen gefragt. Gleichzeitig werden im IT-Umfeld, beispielsweise in Systemhäusern, die betriebsfertige IT-Komplettlösungen anbieten, auch die Bereiche Marketing und Vertrieb immer wichtiger, um sich im Wettbewerb behaupten zu können.



Durch die Kooperation wird den Kunden der SoftEd ein einfacher Zugang zu den Weiterbildungslösungen des DIM ermöglicht und die Kunden des DIM können umgekehrt ganz einfach auf die Lösungen von SoftEd zugreifen. So steht die Kundenorientierung im Zentrum der Kooperation der beiden Unternehmen.



Beide Anbieter haben eine hohe, fachlich bedingte Reputation in den Zielgruppen und bündeln so ihre Fähigkeiten. Die Vorteile für die Kunden sind, dass sie auf ein erweitertes Portfolio zugreifen können und einen einfachen und effizienten Zugang zu erfahrungsbasierten Lösungen erhalten.





Das Deutsche Institut für Marketing ist ein auf Marketing spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen mit den Kompetenzfeldern Marktforschung, Marketingberatung und Marketingtrainings. Im Zentrum der Arbeit stehen praxis- und prozessorientierte Lösungen im Marketingumfeld der Kunden. Dabei verknüpft das Institut fundierte Forschung mit innovativer Unternehmenspraxis. Das DIM wurde mit dem Internationalen Deutschen Trainings-Preis 2014 in Bronze und dem Premium Standard des ITCR ausgezeichnet.

