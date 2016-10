Der neue Standard LTE sorgt für schnelles mobiles Internet

Schnelles Internet bekommt man nicht nur zuhause via DSL, sondern nun auch dank des neuen LTE-Standards auf mobilen Wege.

(firmenpresse) - In Sachen Internetangebot steht mehr denn je fest, dass sich mobiles Highspeed-Internet (http://www.telering.at/mobiles-internet-unterwegs/) mit dem neuen LTE-Standard zusehends als ADSL-Ersatz erweist. Auch für Personen, die mit der Leistungsfähigkeit ihres DSL-Anschlusses nicht zufrieden sind, kann sich der Wechsel auf einen LTE-Tarif durchaus bezahlt machen. Gleich vorweg sei erwähnt, dass es einen Nachteil dabei gibt: Die Angebote der hierzulande ansässigen Telekommunikations-Unternehmen beinhalten in der Regel ein strikt gedeckeltes Datenvolumen.



Kommt man als Kunde über dieses inbegriffene Volumen, wird die Geschwindigkeit des Zugangs resolut runtergesetzt. Dieses Phänomen dürften viele von uns bereits von ihrem Mobilfunkvertrag kennen. Die Drosselung sei deshalb notwendig, weil die verfügbaren Übertragungskapazitäten im mobilen Bereich spürbar kleiner seien als im Festnetzumfeld.



So oder so ist der neue Mobilfunkstandard namens LTE stark im Kommen. Auch hierzulande steigt die Verfügbarkeit von LTE nach und nach. Prinzipiell wird die Verbreiterung in den Städten vorangetrieben. In Deutschland ist man dagegen anders vorgegangen. Da wurden die Anbieter dazu gezwungen, LTE von Beginn an in den ländlichen Gebieten auszuweiten. Das hatte hauptsächlich folgende Begründung: Die unzureichende Breitbandversorgung im ländlichen Raum veranlasste die Deutschen dazu, mobiles Highspeed-Internet zuerst bei diesen Breitbandflecken zu ermöglichen. Diese Flecken konnten nun dank LTE-Ausbau großteils geschlossen werden. In Österreich wurden hingegen zuerst die Frequenzen um 2,6 GHz versteigert, welche sich hervorragend für den Ausbau in den städtischen Räumen eignet. Dieser Frequenzbereich hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass sie hinsichtlich der kürzeren Wellenlänge sich zuerst nicht für die ländlichen Gebiete eignen. Erst nach etlichen Verschiebungen wurde der LTE-800-Frequenzbereich im Oktober 2013 versteigert.



Die sich kontinuierlich verbessernde Technik hat in letzter Zeit technisch versierte Devices wie Tablet PCs und diverse Top-Smartphones (http://www.telering.at/angebote-smartphone/) auf den Markt gebracht. Die Smartphones mit LTE-Verfügbarkeit sind mittlerweile als de-facto-Standard erhältlich. Besonders im Handysektor werden daher leistungsfähigere Internet-Geschwindigkeiten verlangt. Und das war nicht zuletzt eine Ansporn für den stetigen LTE-Ausbau. Damalige UMTS-Architekturen wurden zusehends zugunsten des neuen Mobilfunkstandards zugänglich gemacht. Nun werden die Vorteile von LTE immer mehr ersichtlich. Mögliche Downloadgeschwindigkeiten von mehr als 100 Mbit/s stellen mit Sicherheit keine Seltenheit dar.





Parallel mit dem Ausbau sind von den Mobilfunkern auch LTE Handytarife (http://www.telering.at/handytarife/) für Internet unterwegs entworfen worden. An diesem Punkt gibt es inzwischen reichlich Warenangebot - ganz gleich ob mit oder ohne Bindung. Dank diesem Speed ist die mobile Nutzung von komplexeren Anwendungen, welche einen höheren Datenverbrauch beanspruchen, gar problemlos. Bei UMTS musste man beim Abspielen von HD-Videos oder bei der Videotelefonie Qualitätseinbußen miteinberechnen. Durch die bereits vorhandene Netzinfrastruktur mussten lediglich Modifikationen durchgeführt werden und diese durch technische Eigenschaften hinzugefügt werden, um eine möglichst flächendeckende Verfügbarkeit des neuen Mobilfunkstandards zu entwickeln.





http://www.acris.at



