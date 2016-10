Frankfurter Rundschau: Merkels Anfängerfehler

(ots) - Jetzt sagt die Kanzlerin, Steuern könnten

gesenkt werden, wenn die Wirtschaft weiter brummt. Tatsächlich

spräche nichts dagegen, Durchschnittsverdiener zu entlasten. Aber das

Geld am oberen Ende zurückzuholen, das bleibt für Merkel tabu. Das

ist deshalb ein Fehler, weil alles Modernisierungsgerede leer bleibt

- jedes Bekenntnis zur Integration von Flüchtlingen auch -, wenn man

in diese Aufgaben zu wenig investiert. Außerdem ist es ein

ökonomischer Anfängerfehler, auf strukturelle Einnahmen wegen

konjunktureller Schönwetterlagen zu verzichten. Wenn die nächste

Krise kommt, wird Merkel die Steuern sicher nicht wieder erhöhen. Sie

wird an notwendigen Ausgaben sparen, und wir werden es spüren.







