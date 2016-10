Internationaler Forschungspreis geht erstmals nach Deutschland

Tiergestützte Interventionen

(firmenpresse) - Sie ist die erste deutsche Wissenschaftlerin, die den begehrten Preis für Mensch-Tier-Forschung erhält: Der internationale Dachverband für tiergestützte Interventionen hat den „IAHAIO Distinguished Scholar Award“ an PD Dr. Andrea Beetz aus Erlangen verliehen. Die Initiative Zukunft Heimtier gratuliert!



Bremen/Paris, 04. Oktober 2016 – Warum wirken Hunde beruhigend? Wie lernen Kinder besser lesen mit Hund? Und was haben die Hormone damit zu tun? Solchen Fragen geht Dr. Andrea Beetz aus Erlangen nach, seit sie zum Thema Mensch-Tier-Beziehung promoviert hat. Ihre facettenreiche Forschungstätigkeit mündete in mehr als 40 Publikationen in Fachmagazinen und 25 Beiträgen in Büchern. Dafür hat die Psychologin jetzt in Paris den „IAHAIO Distinguished Scholar Award“ erhalten, den der internationale Dachverband für tiergestützte Interventionen alle drei Jahre verleiht.

„Dr. Beetz ist die erste Preisträgerin aus Deutschland und wurde von einer fünfköpfigen internationalen Jury einstimmig ausgewählt“, teilte der IAHAIO-Vorstand mit. „Sie hat signifikant dazu beigetragen, dass sich das Feld der tiergestützten Interventionen weiterentwickeln konnte.“ Neben ihren Lehrtätigkeiten an den Universitäten Rostock und Wien ist Beetz auch im Vorstand mehrerer internationaler Verbände aktiv, die sich für Qualitätsstandards in tiergestützten Interventionen stark machen oder die Mensch-Tier-Forschung fördern.



Die Initiative Zukunft Heimtier von Mars arbeitet mit der Wissenschaftlerin seit Jahren zusammen und gratuliert ihr ebenfalls herzlich. „Dieser Preis bestätigt die ausgezeichnete Arbeit von Frau Beetz“, sagt Kristina Richter, Unternehmenssprecherin von Mars Petcare. “Da eine fundierte Forschung zur Mensch-Tier-Beziehung ein großes Anliegen von uns ist, freuen wir uns sehr, dass die Arbeit deutscher Wissenschaftler international wahrgenommen und nun sogar preisgekrönt wird.“



