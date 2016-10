WAZ: Kriminalpolizisten für Pilotversuch mit Elektroschockern

(ots) - Im Zusammenhang mit der Landtagsdebatte über

"No-Go-Areas" bringt der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) die

Ausstattung der Polizei mit Elektroschock-Waffen (Tasern) ins

Gespräch. "Wer will, dass die Polizei in NRW ordentlich ausgestattet

sein soll, muss auch über den Taser diskutieren. In jedem

Streifenwagen sollte ein solches Gerät mitgeführt werden", sagte

BDK-Landesvorsitzender Sebastian Fiedler zur WAZ. Er regte einen

"Pilotversuch" mit Tasern an.



Der Trainingsaufwand für diese Waffen sei klein, das

Verletzungsrisiko für den Gegner auch, erklärte Fiedler. Die

Elektroschocker wirkten noch mehr als Pfefferspray abschreckend auf

Angreifer. Der Einsatz von Tasern sei möglicherweise auch geeignet,

den Schusswaffengebrauch durch die Polizei zu reduzieren. In den USA

gehören Elektroschocker zur Standardausrüstung von Polizisten.







